Galatasaray Spor Kulübü 121. yaşını kutladı!

Galatasaray Spor Kulübü kuruluşunun 121. yıl dönümünü resmi hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. İşte detaylar...

Ekim 1905'te kurulan Galatasaray Spor Kulübü, kuruluşunun 121. yılını kutladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "İlklerin ve enlerin takımı, Türkiye'nin en büyüğü Galatasarayımız 121 yaşında! Gösterdiği hedef doğrultusunda yürüdüğümüz bu yolda, ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen'i ve arkadaşlarını sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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