CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray Spor Kulübü 121. yaşını kutladı!

Galatasaray Spor Kulübü kuruluşunun 121. yıl dönümünü resmi hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray Spor Kulübü 121. yaşını kutladı!

Ekim 1905'te kurulan Galatasaray Spor Kulübü, kuruluşunun 121. yılını kutladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan paylaşımda, "İlklerin ve enlerin takımı, Türkiye'nin en büyüğü Galatasarayımız 121 yaşında! Gösterdiği hedef doğrultusunda yürüdüğümüz bu yolda, ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen'i ve arkadaşlarını sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

#Türkiye #Galatasaray #Galatasaray SK
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı!
Sonraki Haber
Okan Buruk'tan flaş Osimhen planı!