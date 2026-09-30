Orfa Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Orfa Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...