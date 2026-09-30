Orfa Yapı Pendikspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Orfa Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...
Trendyol Süper Lig'e verilen 3 haftalık mill arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında mücadeleyle ilgili bilgiler araştırıyor. İşte Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçının yayın bilgileri...
ORFA YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Pendik Belediye Stadyumu'nda oynanacak Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı, 2 Ekim Cuma günü saat 17.30'da başlayacak.
ORFA YAPI PENDİKSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Orfa Yapı Pendikspor - Galatasaray maçı, Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus'tan canlı yayınlanacak.
ℹ️ Galatasarayımız, O. Y. Pendikspor ile 2 Ekim Cuma günü saat 17.30'da Pendik Belediye Stadyumu'nda özel bir hazırlık maçı yapacaktır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 30, 2026
Karşılaşmayı Galatasaray YouTube Kanalı ve GSPlus'tan canlı yayınla izleyebilirsiniz. pic.twitter.com/g5O5UyYhWa