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Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas ve yüksek hızlı koşu çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda turnuva ile sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

#Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri #Trendyol Süper Lig #Okan Buruk #Galatasaray #Kasımpaşa
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