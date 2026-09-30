Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, savunma hattına bir takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda dünyaca ünlü yıldızı gündemine almıştı. Ancak Cimbom'un hedefindeki isme dünya devinin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)