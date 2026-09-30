Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, savunma hattına bir takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda dünyaca ünlü yıldızı gündemine almıştı. Ancak Cimbom'un hedefindeki isme dünya devinin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.