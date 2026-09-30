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Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, savunma hattına bir takviye yapmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip bu doğrultuda dünyaca ünlü yıldızı gündemine almıştı. Ancak Cimbom'un hedefindeki isme dünya devinin talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Sarı-kırmızılılar, 4 Eylül'de sona eren yaz transfer döneminde 5 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Cimbom, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu renklerine bağladı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Galatasaray özellikle Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao'yu renklerine bağlayarak büyük ses getirdi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Sarı-kırmızılılarda yapılan transferlerin yanı sıra çok sayıda isimle de yollar ayrıldı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Galatasaray'da özellikle kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynayan Mauro Icardi'nin ayrılığı çok konuşuldu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından hem ara transfer hem de yeni sezon için çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biri de stoper transferi...

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Sarı-kırmızılıların stoper tandemin oluşturan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, sezona istenilen gibi bir başlangıç yapamadılar.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Savunmanın ortasını güçlendirmek için çalışmalarına erken başlayan Galatasaray'ın gündemine aldığı isimlerden biri de Virgil van Dijk olmuştu.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Sarı-kırmızılı yöneticilerin, Liverpool ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı stoperle ocak ayında temasa geçerek yeni sezon için anlaşma sağlamak istediği öne sürülmüştü.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

35 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

REAL MADRID İSTİYOR

İspanyol basınına göre Real Madrid, Virgil van Dijk ile ilgileniyor.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

Fotomac.com.tr'nin Mundo Deportivo'dan derlediği habere göre; deneyimli savunma oyuncusunun sezon sonunda bedelsiz olarak transfer edilebilecek olması, İspanyol devi için cazip olduğu belirtildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

MILAN VE INTER MIAMI DE TAKİPTE

Haberde Van Dijk ile Real Madrid ile Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Inter Miami'nin de ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray'a transferde kötü haber! O yıldıza dünya devi talip

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#GS Spor #Stoper #Cimbom #Virgil Van Dijk #Milan #Abdülkerim Bardakcı #Deniz Gül #Rafael Leao #Aleksey Batrakov #Süper Lig #Davinson Sanchez
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