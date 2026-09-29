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Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna katamadığı Winsley Boteli için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların genç golcü için gözden çıkardığı bonservis bedeli ortaya çıktı ve transferi özellikle yaz döneminde bitirmeyi hedeflediği iddia edildi. İşte yönetimin transfer planı...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

Transfer döneminde hız kesmeyen ve önemli takviyeler gerçekleştiren Galatasaray'ın aklı alamadığı isimlerde kaldı.

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Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

Transfer döneminin son günlerinde İsviçre ekibi Sion'da forma giyen Winsley Boteli için harekete geçen ve resmi teklifte bulunan sarı-kırmızılılar, olumsuz yanıt almıştı.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

Bunun üzerine milli futbolcu Deniz Gül ile anlaşmaya varan Galatasaray yönetimi, Boteli'den vazgeçmiş değil.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

Sarı-kırmızılıların ocak ayında bir kez daha harekete geçeceği ancak özellikle yaz ayını beklediği iddia edildi.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

30 MİLYON EURO!

Süper Lig'deki yabancı kuralına da uygun bir isim olan Boteli için yönetimin 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

Geleceğin en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 20 yaşındaki futbolcunun ismi Galatasaray'ın yanı sıra çok sayıda başka ekiple de anılıyor. Sion, genç yıldızını bu sezon elde tutmak isterken, oyuncunun gösterdiği üstün performans nedeniyle bu çok da mümkün gözükmüyor.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

ASLAN'IN YENİ OSIMHEN'İ OLUR

1.84'lük Kongo Demokratik Cumhuriyeti asıllı İsviçreli yıldıza Galatasaray'da yeni Osimhen olarak bakılıyor.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

Winsley Boteli özellikle bu sezon yaşadığı sıçrama ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

GOL MAKİNESİ

Galatasaray'ın eylül ayında 20 milyon Euro teklif ettiği başarılı oyuncuyu kulübü bırakmamıştı. Boteli öyle bir performans sergiliyor ki herkesi kendisine hayran bırakıyor.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

15 MAÇTA 13 GOL!

Bu sezon 15 resmi maça çıkan Boteli, 13 gol atarken 5 de asiste imzasını attı.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

SION BAŞKANI ENGEL OLMUŞTU

Sion Başkanı Christian Constantin, Winsley Boteli'nin Galatasaray'a transferindeki en büyük engel olmuştu.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

"GALATASARAY DOĞRU BİR KULÜP DEĞİL!"

Oyuncu, kariyerine parçalı forma altında devam etmek isterken, Constantin, sarı-kırmızılı takımın teklifini geri çevirmiş ve Boteli için Galatasaray'ın doğru bir kulüp olmadığını iddia etmişti.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

OKAN BURUK ÇOK BEĞENİYOR

İsviçreli oyuncunun transferindeki en ısrarcı isim teknik direktör Okan Buruk oldu.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

Başarılı çalıştırıcı, 1.84 boyundaki futbolcuyu çok beğenirken, mutlaka alınması gereken isimler listesine ekledi.

Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

Yönetimin Boteli için ısrarından vazgeçmediği ve transferi için tekrar deneme yapacağı öğrenildi.

#Deniz Gül #Süper Lig #Okan Buruk #Winsley Boteli #Galatasaray
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