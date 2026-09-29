Sarı-kırmızılıların ocak ayında bir kez daha harekete geçeceği ancak özellikle yaz ayını beklediği iddia edildi.
30 MİLYON EURO!
Süper Lig'deki yabancı kuralına da uygun bir isim olan Boteli için yönetimin 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
ASLAN'IN YENİ OSIMHEN'İ OLUR
1.84'lük Kongo Demokratik Cumhuriyeti asıllı İsviçreli yıldıza Galatasaray'da yeni Osimhen olarak bakılıyor.
SION BAŞKANI ENGEL OLMUŞTU
Sion Başkanı Christian Constantin, Winsley Boteli'nin Galatasaray'a transferindeki en büyük engel olmuştu.
OKAN BURUK ÇOK BEĞENİYOR
İsviçreli oyuncunun transferindeki en ısrarcı isim teknik direktör Okan Buruk oldu.
Başarılı çalıştırıcı, 1.84 boyundaki futbolcuyu çok beğenirken, mutlaka alınması gereken isimler listesine ekledi.
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