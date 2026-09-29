Galatasaray'da yeni Osimhen için ısrar sürüyor! Transferde flaş gelişme

Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna katamadığı Winsley Boteli için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların genç golcü için gözden çıkardığı bonservis bedeli ortaya çıktı ve transferi özellikle yaz döneminde bitirmeyi hedeflediği iddia edildi. İşte yönetimin transfer planı...