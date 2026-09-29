Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Galatasaray'da lige verilen milli arada sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan'ın, flaş bir ismin transferi için Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)