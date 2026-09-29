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Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Galatasaray'da lige verilen milli arada sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan'ın, flaş bir ismin transferi için Galatasaray'ın hocası Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Galatasaray'da lige verilen milli arada flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Sarı-kırmızılı kulübün 3 haftalık milli maç arasında transfer çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Cimbom'da gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de hareketlilik yaşandığı öğrenildi.

Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Bu doğrultuda Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un, Galatasaray'dan flaş bir ismin transferi için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

TRANSFERDE LEMINA BOMBASI!

Kocaelispor, savunma hattını güçlendirmek için Galatasaray'ın Gabonlu ön liberosu Mario Lemina'yı hedef tahtasına koydu.

Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Yeşil-siyahlıların teknik direktörü Selçuk İnan, hem ön libero hem de stoper mevkiinde görev yapabilen 33 yaşındaki oyuncuyu listenin başına yazdı.

Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Ligin 4. haftasında Başakşehir maçında sakatlanan Lemina bu sezon sarı-kırmızılı formayla 4 maça çıktı.

Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Sözleşmesi 2028 Haziran'a kadar devam eden deneyimli futbolcu, daha önce Başakşehir'in de radarındaydı.

Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Ancak taraflar mali konularda uzlaşamayınca transfer gerçekleşmemişti.

Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Kocaelispor yönetimi, ara transfer döneminde Gabonlu yıldızı kadroya katmak için görüşmeleri hızlandırdı.

Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Selçuk İnan'ın Okan Buruk ile yaptığı telefon görüşmesinde Galatasaray teknik patronunun, "O bölgeye transfer yaptığımız takdirde Lemina'yı gönderebiliriz" mesajını ilettiği belirtiliyor.

Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Fotomaç'ın haberine göre; yeşil-siyahlılar, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını kullanacak.

Selçuk İnan'dan Okan Buruk'a transfer telefonu! Galatasaraylı yıldızı bizzat istedi

Ligin 4. haftasında Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamayan Lemina'nın, milli aranın ardından yeniden forma giymesi bekleniyor.

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