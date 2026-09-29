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Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

Galatasaray'da lige verilen milli arada transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmesi beklenen Cimbom ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılıların ara transferde döneminde o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçebileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

Juventus'un 2024 yılında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Teun Koopmeiners için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

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Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Torino ekibi, Hollandalı futbolcunun performansını yakından takip ediyor.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

28 yaşındaki oyuncunun beklenen seviyeye ulaşamaması halinde Juventus yönetiminin ocak ayında önemli bir karar alabileceği belirtildi.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

51.3 MİLYON EURO ÖDENDİ

Juventus, Koopmeiners'ı 2024 yılında Atalanta'dan transfer ederken 51.3 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

Bonuslarla birlikte transferin toplam maliyetinin daha da yükseldiği ifade edilirken, İtalyan kulübünün oyuncudan beklentisinin oldukça yüksek olduğu vurgulandı.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

Atalanta'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı yıldız, Juventus formasıyla ise henüz aynı etkiyi oluşturamadı.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

OCAK AYINDA SATIŞ GÜNDEMDE

La Gazzetta'nın haberine göre Koopmeiners'ın önümüzdeki aylarda performansını yükseltememesi halinde Juventus, ocak transfer döneminde oyuncunun satışını değerlendirebilir.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

İtalyan devinin önceliğinin bonservisli satış olduğu ancak uygun bir teklif bulunamaması halinde kiralama seçeneğinin de masada bulunduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

Juventus'un Koopmeiners için 25 milyon euro seviyesinin altında gelecek bir teklif karşısında önemli bir mali kayıp yaşayabileceği belirtildi.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

GALATASARAY DETAYI

Hollandalı futbolcunun adı daha önce Galatasaray'la da anılmıştı.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın yanı sıra Monaco, Everton ve Newcastle United da Koopmeiners'ın durumunu takip eden kulüpler arasında gösteriliyor.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

Galatasaray'ın yanı sıra bazı Suudi Arabistan kulüplerinin de 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenebileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

Bu takımların, Koopmeiners'ı 6 aylığına kadrolarına katmak için ilgilerini yeniden gözden geçirebilecekleri aktarıldı.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

ÖNÜNDE KRİTİK DÖNEM VAR

Koopmeiners için sezonun önümüzdeki bölümü büyük önem taşıyor.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

Hollandalı oyuncunun formunu yükseltmesi halinde Juventus'taki geleceğini yeniden şekillendirmesi mümkün.

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