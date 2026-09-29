Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını o gelişmeyi duyurdu

Galatasaray'da lige verilen milli arada transfer çalışmaları hız kazandı. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmesi beklenen Cimbom ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Sarı kırmızılıların ara transferde döneminde o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçebileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)