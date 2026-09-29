Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli arada sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, günü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, milli arada günü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla tamamladı.

Oyuncular, günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalışması yaptı.

Teknik ısınmayla başlayan günün ikinci idmanı, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dar alandaki turnuva ile sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın da çift antrenmanla sürdürecek.