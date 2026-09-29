CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli arada sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, günü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla tamamladı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre sarı-kırmızılılar, milli arada günü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla tamamladı.

Oyuncular, günün ilk antrenmanında salonda kuvvet çalışması yaptı.

Teknik ısınmayla başlayan günün ikinci idmanı, 2 grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, dar alandaki turnuva ile sona erdi.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın da çift antrenmanla sürdürecek.

#Kasımpaşa #Okan Buruk #Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
PFDK'dan Okan Buruk ve Ugochukwu'ya ceza!
PFDK'dan Okan Buruk ve Ugochukwu'ya ceza!
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını duyurdu
Sonraki Haber
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! İtalyan basını duyurdu