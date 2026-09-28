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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

Galatasaray'da lige verilen milli arada şok bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda o ismin, eşi ve çocuğunun İstanbul'daki bir AVM'de bulunduğu sırada bazı kişilerin sözlü tepkisiyle karşılaştığı öğrenildi. Bu doğrultuda Cimbom'da ocak ayında flaş bir ayrılığın yaşanabileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

Galatasaray'da lige verilen milli arada flaş gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

Cimbom'da ara transfer dönemiyle ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

Sarı-kırmızılı takımda ocak ayı için sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

Sarı-kırmızılı formayla kariyerini sürdüren 35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

İlkay'ın özellikle daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediği belirtilirken, Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

Sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da transfer ihtimalini gündeme getirirken, ocak ayında tarafların geleceğe ilişkin bir karar alabileceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

Ancak deneyimli futbolcunun Galatasaray'dan ayrılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

İlkay Gündoğan'ın geleceğiyle ilgili gelişmelerin yanı sıra ailesiyle ilgili yaşandığı öne sürülen olay da gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

Yeni Asır'da yer alan habere göre, İlkay'ın eşi Sara Gündoğan, oğlu Kais ile birlikte İstanbul'daki bir AVM'de bulunduğu sırada bazı kişilerin sözlü tepkisiyle karşılaştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

İddiaya göre yaşananlar sırasında küçük Kais korkarak ağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

Sara Gündoğan'ın ise olayın ardından endişe yaşadığı ve konuyla ilgili Galatasaraylı yetkililerle iletişime geçtiği belirtildi.

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