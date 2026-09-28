TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi! Sözlü tepkiyle karşılaştı ve...

Galatasaray'da lige verilen milli arada şok bir gerçek ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda o ismin, eşi ve çocuğunun İstanbul'daki bir AVM'de bulunduğu sırada bazı kişilerin sözlü tepkisiyle karşılaştığı öğrenildi. Bu doğrultuda Cimbom'da ocak ayında flaş bir ayrılığın yaşanabileceği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)