Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

Portekizli oyuncu Rafael Leao'nun, Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Norveç'e karşı aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, "Jorge Jesus beni iyi tanıyor ve hangi pozisyonda olursam olayım elimden gelenin en iyisini yapacağım." "Eminim ki Jorge Jesus yeteneklerimi en üst düzeye çıkarmama yardımcı olacaktır." dedi. Leao ayrıca "Milli takımımızda çok kaliteli oyuncularımız var. Tüm oyuncular hazır ve teknik direktörümüz onları, Felix gibi fark yaratabilecekleri pozisyonlara yerleştiriyor." "Mutluyum, Felix'i çok önemsiyorum, çünkü çok eleştiri aldı ve şimdi kalitesini gösterip fark yaratıyor." ifadelerini kullandı. Rafael Leao, teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili olarak ise "Teknik direktörümüz çok güçlü bir savunma anlayışı getirdi." "Rakip takım topa çok sahip oldu ve biz de savunmada kompakt kalmayı başardık." "Büyük maçlarda fark yaratmak için ihtiyacımız olan şey buydu." "Oyuna her girdiğimde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." "Sezon öncesi antrenman yapmadım, en iyi fiziksel kondisyonu arıyorum ama her zaman takıma yardımcı olmaya hazırım." şeklinde konuştu. GALATASARAY VE TRANSFER… Portekizli futbolcu, Galatasaray'a transferi hakkında ise "Türk ligi çok rekabetçi, büyük isimler var ve bu beni olumlu anlamda şaşırttı." "Galatasaray beni gerçekten istedi, çabuk adapte oldum ve bence olağanüstü şeyler başarabiliriz." "Mutluyum ve büyük işler başarmayı hedefliyorum." dedi.