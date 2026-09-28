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Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu sarı-kırmızılılara transfer süreciyle ilgili flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi:
Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

Portekizli oyuncu Rafael Leao'nun, Portekiz'in Uluslar Ligi'nde Norveç'e karşı aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

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Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

27 yaşındaki kanat oyuncusu, "Jorge Jesus beni iyi tanıyor ve hangi pozisyonda olursam olayım elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

"Eminim ki Jorge Jesus yeteneklerimi en üst düzeye çıkarmama yardımcı olacaktır." dedi.

Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

Leao ayrıca "Milli takımımızda çok kaliteli oyuncularımız var. Tüm oyuncular hazır ve teknik direktörümüz onları, Felix gibi fark yaratabilecekleri pozisyonlara yerleştiriyor."

Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

"Mutluyum, Felix'i çok önemsiyorum, çünkü çok eleştiri aldı ve şimdi kalitesini gösterip fark yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

Rafael Leao, teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili olarak ise "Teknik direktörümüz çok güçlü bir savunma anlayışı getirdi."

Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

"Rakip takım topa çok sahip oldu ve biz de savunmada kompakt kalmayı başardık."

Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

"Büyük maçlarda fark yaratmak için ihtiyacımız olan şey buydu."

Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

"Oyuna her girdiğimde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

"Sezon öncesi antrenman yapmadım, en iyi fiziksel kondisyonu arıyorum ama her zaman takıma yardımcı olmaya hazırım." şeklinde konuştu.

Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

GALATASARAY VE TRANSFER...

Portekizli futbolcu, Galatasaray'a transferi hakkında ise "Türk ligi çok rekabetçi, büyük isimler var ve bu beni olumlu anlamda şaşırttı."

Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

"Galatasaray beni gerçekten istedi, çabuk adapte oldum ve bence olağanüstü şeyler başarabiliriz."

Rafael Leao'dan çarpıcı sözler! Galatasaray ve transfer...

"Mutluyum ve büyük işler başarmayı hedefliyorum." dedi.

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