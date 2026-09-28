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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! Aziz Yıldırım...

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın projelerine göndermede bulundu. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! Aziz Yıldırım...

Galatasaray, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu. Sarı-kırmızılılar, Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Adası'nı paylaşarak Yıldırım'ın projelerine göndermede bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM


AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün olağan genel kurul toplatısında, kulüp için planladıkları iki yeni projeyi taraftarlarına duyurmuş ve "2 tane daha proje yapacağız bu yönetimle" demişti Yıldırım, sözlerine şöyle devam etmişti: "Yakın bir yerde Fenerbahçe'ye ada. Stadı halledelim, ondan sonra buna geçeceğiz."

#Galatasaray #Fenerbahçe #Galatasaray SK #Aziz Yıldırım
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