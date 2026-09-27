Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı
Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Savunma hattında yaşanan arızalar sebebiyle sarı-kırmızılıların gündemine Liverpool'un Hollandalı yıldız Virgil Van Dijk'ı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da savunmada yaşanan problemler artık yönetimi harekete geçirecek duruma geldi.
Transfer döneminin kapanmasının üzerinden uzun zaman geçmese de ocak ayında bu bölgede hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Yaz transfer döneminde önceliği hücum oyunculardan yana kullanan sarı kırmızılılar bu kez savunma ve orta sahaya yoğunluk verecek.
4 yıldır kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, eski formunu mumla aratıyor.
LİVERPOOL OYNATIYOR Sarı-kırmızılı yönetim de 2 senedir transfer gündeminde bulunan dünyaca ünlü yıldız Virgil van Dijk için bir kez daha harekete geçme kararı aldı.
Muhammed Salah'ın ayrılmasının ardından onu çok özlediğini ifade eden 35 yaşındaki futbolcu, sezonu sonunda serbest kalıyor.
Bu yıl Liverpool'da hiç maç kaçırmadan forma giyen Hollandalı yıldız için ocak ayında teklif yapılacak.
Fotomaç'ın haberine göre İngiliz ekibi, bu sezon banko oynattığı oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmazsa, sezon sonu için Van Dijk ile söz kesilecek.
OCAK AYINDA İMZA ATABİLİR Van Dijk, sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için ocak ayından itibaren istediği takımla anlaşma sağlayabilir.
Sarı-kırmızılılar kışın bu transferi bitirmek istiyor ancak Liverpool geçen yıl olduğu gibi yine oyuncusunu bırakmazsa ibre yaza dönecek. G.Saray yönetimi de yaz ayı için ocaktan itibaren Van Dijk ile sözleşme imzalama şansına sahip olacak.
İSTİKRAR ABİDESİ Hollandalı futbolcu ilerleyen yaşına karşın istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor.
Hiç maç kaçırmayan ve forma bulduğu süreyi oldukça verimli geçiren 35 yaşındaki futbolcu, kendisine çok iyi bakıyor.
Bu sezonki 6 resmi maçın hepsinde 90 dakika sahada kalan Van Dijk, formundan hiçbir şey kaybetmiyor.
SALAH ETKİSİ Liverpool'da Muhammed Salah ve Virgil van Dijk, 8 sezon birlikte forma giydiler. Bu süreçte iki futbolcu da her zaman takımlarının en önemli isimleri arasında yer aldı.
Salah'ın Trabzonspor'a transfer olup Türkiye'yi tercih etmesi, Van Dijk'ın vereceği tercihte de etkili olabilir.
İkilinin Premier Lig'in ardından Süper Lig'de de oynama şansı bulunuyor.