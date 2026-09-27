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Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da flaş bir iddia gündeme geldi. Savunma hattında yaşanan arızalar sebebiyle sarı-kırmızılıların gündemine Liverpool'un Hollandalı yıldız Virgil Van Dijk'ı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

Galatasaray'da savunmada yaşanan problemler artık yönetimi harekete geçirecek duruma geldi.

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Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

Transfer döneminin kapanmasının üzerinden uzun zaman geçmese de ocak ayında bu bölgede hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

Yaz transfer döneminde önceliği hücum oyunculardan yana kullanan sarı kırmızılılar bu kez savunma ve orta sahaya yoğunluk verecek.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

4 yıldır kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı, eski formunu mumla aratıyor.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

LİVERPOOL OYNATIYOR
Sarı-kırmızılı yönetim de 2 senedir transfer gündeminde bulunan dünyaca ünlü yıldız Virgil van Dijk için bir kez daha harekete geçme kararı aldı.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

Muhammed Salah'ın ayrılmasının ardından onu çok özlediğini ifade eden 35 yaşındaki futbolcu, sezonu sonunda serbest kalıyor.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

Bu yıl Liverpool'da hiç maç kaçırmadan forma giyen Hollandalı yıldız için ocak ayında teklif yapılacak.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

Fotomaç'ın haberine göre İngiliz ekibi, bu sezon banko oynattığı oyuncusunu bırakmaya sıcak bakmazsa, sezon sonu için Van Dijk ile söz kesilecek.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

OCAK AYINDA İMZA ATABİLİR
Van Dijk, sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği için ocak ayından itibaren istediği takımla anlaşma sağlayabilir.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

Sarı-kırmızılılar kışın bu transferi bitirmek istiyor ancak Liverpool geçen yıl olduğu gibi yine oyuncusunu bırakmazsa ibre yaza dönecek. G.Saray yönetimi de yaz ayı için ocaktan itibaren Van Dijk ile sözleşme imzalama şansına sahip olacak.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

İSTİKRAR ABİDESİ
Hollandalı futbolcu ilerleyen yaşına karşın istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

Hiç maç kaçırmayan ve forma bulduğu süreyi oldukça verimli geçiren 35 yaşındaki futbolcu, kendisine çok iyi bakıyor.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

Bu sezonki 6 resmi maçın hepsinde 90 dakika sahada kalan Van Dijk, formundan hiçbir şey kaybetmiyor.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

SALAH ETKİSİ
Liverpool'da Muhammed Salah ve Virgil van Dijk, 8 sezon birlikte forma giydiler. Bu süreçte iki futbolcu da her zaman takımlarının en önemli isimleri arasında yer aldı.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

Salah'ın Trabzonspor'a transfer olup Türkiye'yi tercih etmesi, Van Dijk'ın vereceği tercihte de etkili olabilir.

Galatasaray'dan Van Dijk bombası! İşte yönetimin planı

İkilinin Premier Lig'in ardından Süper Lig'de de oynama şansı bulunuyor.

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