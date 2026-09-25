TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, yazın da gündeme gelen Renato Veiga için bir kez daha Villarreal'in kapısı çalma kararı aldı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray'da savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle ligin ilk 6 haftasında büyük kayıplar yaşandı.
Son 60 sezonda ligde kalesinde en fazla golü gördüğü yılı geçiren G.Saray'da çare yine transferde bulunacak. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez son yıllarda hiç bu kadar kötü bir başlangıç yapmamıştı.
İki futbolcu da yenilen gollerde önemli pay sahibi olunca sarı-kırmızılılar yazın da gündeme gelen Renato Veiga için yeniden harekete geçme kararı aldı. 23 yaşındaki Portekizli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk da çok beğeniyor.
TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ
Fotomaç'ın haberine göre, İspanyol ekibi Villarreal forması giyen Portekizli stoper için ocak ayında harekete geçilecek.
Daha önce Rafael Leao transferine ayrılan bütçe nedeniyle beklenen teklifi yapamayan ve mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, bu kez daha iddialı bir şekilde kapıyı çalacak.
Devre arasında yabancı kontenjanında yer açmaya hazırlanan yönetim, bunu başarırsa Renato Veiga için önemli bir teklifte bulunacak.
Yönetimin önceliği yarım sezon kiralayıp zorunlu satın alma opsiyonu ile 23 yaşındaki yıldızı bitirmek.
25 MİLYON EURO ÖDENDİ Villarreal'in geçen sezon 24.5 milyon euro ödeyip Chelsea'den renklerine kattığı Veiga, İspanyol ekibinin vazgeçilmez oyuncularından birisi.
Yazın da Veiga'yı satmaya sıcak bakmayan Villarreal'in, 30 milyon euro'nun altında bir bedele oyuncusunu bırakma ihtimali bulunmuyor.
G.Saray önemli bir oyuncu satışı yapabilirse, Veiga için şartlarını zorlayacak.
LEAO GİBİ LIZBON ÇIKIŞLI Renato Veiga da tıpkı Rafael Leao gibi Spoting Lizbon altyapısından yetişmiş bir futbolcu.
Daha önce Chelsea ve Juventus denemelerinde de bulunan ancak aradığını bulamayan 23 yaşındaki futbolcu, Villarreal'de kendisini buldu. Burada takımın vazgeçilmezi olan Veiga, Leao ile da milli takımdan yakın arkadaş.
UZUN BOYLU VE TEKNİK Portekizli futbolcu, uzun boyuna karşın top tekniği de yüksek bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.
Yerden ve hava toplarından savunmada oldukça başarılı olan 23 yaşındaki futbolcu, ayaklarına da oldukça hakim.
Takımının savunmadan topla çıkmasında önemli pay sahibi olan Veiga, uzun ve isabetli paslarıyla izleyenleri mest ediyor.