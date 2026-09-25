TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, yazın da gündeme gelen Renato Veiga için bir kez daha Villarreal'in kapısı çalma kararı aldı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)