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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları başladı. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, yazın da gündeme gelen Renato Veiga için bir kez daha Villarreal'in kapısı çalma kararı aldı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

Galatasaray'da savunmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle ligin ilk 6 haftasında büyük kayıplar yaşandı.

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

Son 60 sezonda ligde kalesinde en fazla golü gördüğü yılı geçiren G.Saray'da çare yine transferde bulunacak. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez son yıllarda hiç bu kadar kötü bir başlangıç yapmamıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

İki futbolcu da yenilen gollerde önemli pay sahibi olunca sarı-kırmızılılar yazın da gündeme gelen Renato Veiga için yeniden harekete geçme kararı aldı. 23 yaşındaki Portekizli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk da çok beğeniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Fotomaç'ın haberine göre, İspanyol ekibi Villarreal forması giyen Portekizli stoper için ocak ayında harekete geçilecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

Daha önce Rafael Leao transferine ayrılan bütçe nedeniyle beklenen teklifi yapamayan ve mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılar, bu kez daha iddialı bir şekilde kapıyı çalacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

Devre arasında yabancı kontenjanında yer açmaya hazırlanan yönetim, bunu başarırsa Renato Veiga için önemli bir teklifte bulunacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

Yönetimin önceliği yarım sezon kiralayıp zorunlu satın alma opsiyonu ile 23 yaşındaki yıldızı bitirmek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

25 MİLYON EURO ÖDENDİ
Villarreal'in geçen sezon 24.5 milyon euro ödeyip Chelsea'den renklerine kattığı Veiga, İspanyol ekibinin vazgeçilmez oyuncularından birisi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

Yazın da Veiga'yı satmaya sıcak bakmayan Villarreal'in, 30 milyon euro'nun altında bir bedele oyuncusunu bırakma ihtimali bulunmuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

G.Saray önemli bir oyuncu satışı yapabilirse, Veiga için şartlarını zorlayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

LEAO GİBİ LIZBON ÇIKIŞLI
Renato Veiga da tıpkı Rafael Leao gibi Spoting Lizbon altyapısından yetişmiş bir futbolcu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Veiga operasyonu! Yönetim kesenin ağzını açacak

Daha önce Chelsea ve Juventus denemelerinde de bulunan ancak aradığını bulamayan 23 yaşındaki futbolcu, Villarreal'de kendisini buldu. Burada takımın vazgeçilmezi olan Veiga, Leao ile da milli takımdan yakın arkadaş.

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