Okan Buruk ile kontrat uzatılacak mı? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İŞTE ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray ile 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği arasındaki Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı forma sırt sponsorluk anlaşmasının imza töreni gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten de önemli açıklamalar geldi. Özbek'in ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde:



"OKAN HOCA İLE 5. ŞAMPİYONLUĞA KOŞUYORUZ"



Okan hoca Galatasaray'da yetişmiş, Galatasaray'da futbol oynamış çok değerli bir kardeşimiz. Bu dönemde de antrenör olarak hizmet ediyor. Son derece de başarılı. Son 4 yılın şampiyonu, 5'inciye koşuyoruz. Son derece çalışması çok hoş, birlikteliğimiz çok güzel. Takıma sahip çıkan, bütün futbolcuların sevdiği bir kişilik. Zaten başarının temelinde bu yatıyor.

"EN UFAK BİR SORUN YOK"



Neticede futbolcularımız genç arkadaşlar. Yerlisi var, yabancısı var. Takım içinde bu birlikteliği sağlayamadan başarı mümkün değil. Okan hoca da bunu geçtiğimiz bu 4 senede Galatasaray'da göstermiştir. Daha önceki kariyeri de başarılarla doludur. Daha önce de ifade ettiğimiz için iletişimimizde, konuşmamızda, olayları masaya yatırmamızda en ufak bir sorun yok! Buna rağmen, orası öyle oldu, burası böyle oldu. Bunlara değer vermeyin! Galatasaray Kulübü Başkanı olarak ben bütün camiama şunu söylüyorum; Okan hoca çok başarılı, Galatasaray çok başarılı. Dolayısıyla bu başarının bazıları tarafından nasıl değerlendirildiğini sizin yorumunuza bırakıyorum.

"3 TRANSFERDEN YAKLAŞIK KAZANCIMIZ 50 MİLYON DOLAR"



Transfer yapmak durumunda olduğunuz dönemlerde bir futbolcuyla kontrat yaparken o esnada genellikle paranız var mı, yok mu önemli değil. İmzayı atıyorsunuz, genelde geleceğe imza attığınız için genelde ödeme periyodu yıllara sari olarak devam ediyor. Defaatle anlatmama rağmen diyorum ki; Galatasaray'ın özellikle bu dönemde, yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi finansal sürdürülebilirliği sağlamak. Onu da şu anda sağlamış durumdayız. Galatasaray'ın sporcular ile ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes böyle bilsin. Öte yandan Leao, Batrakov ve Deniz Gül transferlerinden Galatasaray'ın kazançlı çıktığı miktar yaklaşık 50 milyon dolar.

"ÖDEME SORUNU YOKTUR"



Transfer yapmak durumunda olduğunuz dönemlerde bir futbolcuyla kontrat yaparken o esnada genellikle paranız var mı, yok mu önemli değil. İmzayı atıyorsunuz, genelde geleceğe imza attığınız için genelde ödeme periyodu yıllara sari olarak devam ediyor. Defaatle anlatmama rağmen diyorum ki; Galatasaray'ın özellikle bu dönemde, yaptığımız en iyi işlerden bir tanesi finansal sürdürülebilirliği sağlamak. Onu da şu anda sağlamış durumdayız.Galatasaray'ın sporcular ile ilgili herhangi bir ödeme sorunu yoktur. Bunu herkes böyle bilsin!

ÖZBEK'TEN AZİZ YILDIRIM SÖZLERİ...



"İspanya Süper Kupası tanıtımında protokolde Aziz Başkan ile yan yana oturuyordum. 2014 yılından beri Aziz Başkan ile tanışıklığımız var. Elbette yan yana geldiğimiz zaman selam vereceğiz, sorunlarımız varsa konuşacağız. Bu durum 2026-27 sezonunun çok zorlu, çok çetin bir lig olacağını değiştirmez. Tüm kulüplerin şampiyonluk arzusu var."

"İLKAY GÜNDOĞAN KARARI HOCANINDIR"



İlkay Gündoğan önemli bir oyuncumuz. Kişisel olarak çok sevdiğim ve çok başarılı bulduğum bir sporcumuz. Ama takımdaki yerinin tespitini ben yapamam. Okan Buruk'un kararına saygılı olmamız lazım.

BARCELONA MAÇI AÇIKLAMASI



Barcelona ile önemli bir maç oynayacağız. Galatasaray özellikle Avrupa'da üst seviyelerde olan takımlarla oynadığı maçlarda son derece başarıyla mücadele etmiştir. Burada da aynı şeyi bekliyoruz.

OKAN BURUK İLE SÖZLEŞME YENİLEMESİ



Okan hoca ile önümüzdeki sezon için görüşeceğiz. İstikrarı bozmak niyetinde değilim.