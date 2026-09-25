Dursun Özbek'ten Wilfried Singo açıklaması! Sahalara ne zaman döneceğini duyurdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen basın toplantısında sakatlığı bulunan Wilfried Singo hakkında konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo hakkında konuşan Özbek, "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir sakatlık. En kısa sürede aramızda olacak." ifadelerini kullandı.