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Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

Galatasaray'ın Le Havre'ye kiraladığı Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği ilk sezon ve İstanbul'daki yaşamı hakkında Danimarka basınına konuştu.

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Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

Galatasaray'ın Le Havre'ye kiraladığı Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği ilk sezon ve İstanbul'daki yaşamıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Danimarkalı sağ bek, Bold'a verdiği röportajda Türkiye'deki günlerini değerlendirdi.

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Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

Jelert, Galatasaray'daki ilk sezonunun düşündüğünden daha iyi geçtiğini söyledi.

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

"İlk sezon aslında gayet iyiydi. Sezon bittiğinde istatistiklerime baktım ve düşündüğümden daha fazla oynadığımı gördüm."

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

Kopenhag'da sürekli forma giydiğini belirten Jelert, Galatasaray'da her dakika sahada olmamanın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu ifade etti.

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

"Kopenhag'dan gelmiştim ve orada sürekli oynuyordum. Bu yüzden her dakika forma giymemek benim için yeniydi. Ama geriye dönüp baktığımda çok sayıda maç oynadığımı görüyorum ve çifte şampiyonluk kazandık."

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'da özellikle Avrupa maçlarında forma giydiğini de söyledi.

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

"En çok Avrupa'da oynadım. Bunu önceden bilseydim, sanırım o formayı satın alırdım."

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

KÜLTÜR ŞOKU YAŞADI

Jelert, İstanbul'a ilk geldiği dönemde yaşadığı zorlukları da anlattı.

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

"Sanırım bir kültür şoku yaşadım. Ama bu daha çok saha dışındaydı. İstanbul, Kopenhag'dan çok farklı."

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

Kopenhag'daki düzenini geride bırakıp büyük bir şehirde yalnız kalmasının kendisi için alışılması gereken bir durum olduğunu belirten Jelert, dil konusunda da zorlandığını söyledi.

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

"İlk kez bu şekilde yurt dışında yaşıyordum. Kopenhag'daki tüm güvenli alanlarımdan bir anda ayrılıp devasa bir şehirde yalnız kaldım. Buna alışmam gerekiyordu. Herkes İngilizce de konuşmuyor."

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

Buna rağmen İstanbul'da geçirdiği zamandan büyük keyif aldığını ifade eden Jelert, Galatasaray'daki ilk sezonuna olumlu baktığını vurguladı.

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

"Geriye dönüp baktığımda gülümsüyorum. Çok fazla şey öğrendim. Üzerinizde inanılmaz bir baskı var ve bunu deneyimlemek gerçekten güzel. İnsan büyük maçlarda oynamak için futbolcu oluyor."

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

SOUTHAMPTON DÖNEMİNİ ANLATTI

Galatasaray'daki ilk sezonunun ardından Southampton'a kiralanan Jelert, İngiltere'deki döneminin başlangıçta iyi geçtiğini ancak sonrasında sakatlık ve teknik direktör değişikliğinin süreci etkilediğini söyledi.

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

"Temelde Southampton'daki dönemimden memnunum. Son bölümde oynamamış olsam da kendim hakkında çok şey öğrendim. Özellikle saha dışında."

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

Forma şansının azalmasıyla ilgili de konuşan Jelert, teknik direktör ve sportif direktörle görüştüğünü ancak bu görüşmelerin detaylarını paylaşmayacağını belirtti.

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

"Nedenini aslında bilmiyorum. Teknik direktör ve sportif direktörle konuştum ancak görüşmelerimizi paylaşmayı tercih etmiyorum. Ama en azından ben bu konuda aynı fikirde değildim."

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

Yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zor olduğunu kabul eden Danimarkalı oyuncu, bununla birlikte önemli bir deneyim kazandığını ifade etti.

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

"Elbette sinir bozucuydu. Oynamak istiyordum. Özellikle yurt dışında olduğum ve aileme, arkadaşlarıma veda ettiğim düşünülürse... Orada olma sebebim buydu. Oynamadığınız zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsunuz."

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

Jelert, Southampton döneminden İngiliz futbol kültürüne dair olumlu izlenimlerle ayrıldığını da söyledi.

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

"İngiliz futbol kültürünü çok seviyorum. Bunu deneyimlemek harikaydı. Futbol için yaşıyorlar ve bunun bir parçası olmak büyük bir zevkti."

Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!

Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu olan Jelert, bu sezon ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'da kiralık olarak forma giyiyor.

#Le Havre #Danimarka #Elias Jelert #Galatasaray
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