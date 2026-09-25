Galatasaray'da Elias Jelert'ten flaş açıklama: Kültür şoku yaşadım!
Galatasaray'ın Le Havre'ye kiraladığı Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği ilk sezon ve İstanbul'daki yaşamı hakkında Danimarka basınına konuştu.
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Galatasaray'ın Le Havre'ye kiraladığı Elias Jelert, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği ilk sezon ve İstanbul'daki yaşamıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Danimarkalı sağ bek, Bold'a verdiği röportajda Türkiye'deki günlerini değerlendirdi.
Jelert, Galatasaray'daki ilk sezonunun düşündüğünden daha iyi geçtiğini söyledi.
"İlk sezon aslında gayet iyiydi. Sezon bittiğinde istatistiklerime baktım ve düşündüğümden daha fazla oynadığımı gördüm."
Kopenhag'da sürekli forma giydiğini belirten Jelert, Galatasaray'da her dakika sahada olmamanın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu ifade etti.
"Kopenhag'dan gelmiştim ve orada sürekli oynuyordum. Bu yüzden her dakika forma giymemek benim için yeniydi. Ama geriye dönüp baktığımda çok sayıda maç oynadığımı görüyorum ve çifte şampiyonluk kazandık."
Danimarkalı futbolcu, Galatasaray'da özellikle Avrupa maçlarında forma giydiğini de söyledi.
"En çok Avrupa'da oynadım. Bunu önceden bilseydim, sanırım o formayı satın alırdım."
KÜLTÜR ŞOKU YAŞADI
Jelert, İstanbul'a ilk geldiği dönemde yaşadığı zorlukları da anlattı.
"Sanırım bir kültür şoku yaşadım. Ama bu daha çok saha dışındaydı. İstanbul, Kopenhag'dan çok farklı."
Kopenhag'daki düzenini geride bırakıp büyük bir şehirde yalnız kalmasının kendisi için alışılması gereken bir durum olduğunu belirten Jelert, dil konusunda da zorlandığını söyledi.
"İlk kez bu şekilde yurt dışında yaşıyordum. Kopenhag'daki tüm güvenli alanlarımdan bir anda ayrılıp devasa bir şehirde yalnız kaldım. Buna alışmam gerekiyordu. Herkes İngilizce de konuşmuyor."
Buna rağmen İstanbul'da geçirdiği zamandan büyük keyif aldığını ifade eden Jelert, Galatasaray'daki ilk sezonuna olumlu baktığını vurguladı.
"Geriye dönüp baktığımda gülümsüyorum. Çok fazla şey öğrendim. Üzerinizde inanılmaz bir baskı var ve bunu deneyimlemek gerçekten güzel. İnsan büyük maçlarda oynamak için futbolcu oluyor."
SOUTHAMPTON DÖNEMİNİ ANLATTI
Galatasaray'daki ilk sezonunun ardından Southampton'a kiralanan Jelert, İngiltere'deki döneminin başlangıçta iyi geçtiğini ancak sonrasında sakatlık ve teknik direktör değişikliğinin süreci etkilediğini söyledi.
"Temelde Southampton'daki dönemimden memnunum. Son bölümde oynamamış olsam da kendim hakkında çok şey öğrendim. Özellikle saha dışında."
Forma şansının azalmasıyla ilgili de konuşan Jelert, teknik direktör ve sportif direktörle görüştüğünü ancak bu görüşmelerin detaylarını paylaşmayacağını belirtti.
"Nedenini aslında bilmiyorum. Teknik direktör ve sportif direktörle konuştum ancak görüşmelerimizi paylaşmayı tercih etmiyorum. Ama en azından ben bu konuda aynı fikirde değildim."
Yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zor olduğunu kabul eden Danimarkalı oyuncu, bununla birlikte önemli bir deneyim kazandığını ifade etti.
"Elbette sinir bozucuydu. Oynamak istiyordum. Özellikle yurt dışında olduğum ve aileme, arkadaşlarıma veda ettiğim düşünülürse... Orada olma sebebim buydu. Oynamadığınız zaman bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsunuz."
Jelert, Southampton döneminden İngiliz futbol kültürüne dair olumlu izlenimlerle ayrıldığını da söyledi.
"İngiliz futbol kültürünü çok seviyorum. Bunu deneyimlemek harikaydı. Futbol için yaşıyorlar ve bunun bir parçası olmak büyük bir zevkti."
Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu olan Jelert, bu sezon ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre'da kiralık olarak forma giyiyor.