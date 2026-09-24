Sporting Başkanı Varandas'tan Galatasaray'a olay gönderme: Biri onlara haber versin!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Sporting'de başkan Frederico Varandas ise yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara dikkat çeken bir göndermede bulundu. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşısında aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada penaltılarının verilmediğini belirterek hakem kararlarına tepki göstermişti.
Sporting Başkanı Frederico Varandas ise Portekiz Futbol Zirvesi'nde yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara dikkat çeken bir göndermede bulundu.