Sporting Başkanı Varandas'tan Galatasaray'a olay gönderme: Biri onlara haber versin!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Sporting'de başkan Frederico Varandas ise yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara dikkat çeken bir göndermede bulundu. İşte detaylar...