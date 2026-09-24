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Sporting Başkanı Varandas'tan Galatasaray'a olay gönderme: Biri onlara haber versin!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Sporting'de başkan Frederico Varandas ise yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara dikkat çeken bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

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Sporting Başkanı Varandas'tan Galatasaray'a olay gönderme: Biri onlara haber versin!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting karşısında aldığı mağlubiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada penaltılarının verilmediğini belirterek hakem kararlarına tepki göstermişti.

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Sporting Başkanı Varandas'tan Galatasaray'a olay gönderme: Biri onlara haber versin!

Sporting Başkanı Frederico Varandas ise Portekiz Futbol Zirvesi'nde yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılara dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Sporting Başkanı Varandas'tan Galatasaray'a olay gönderme: Biri onlara haber versin!

Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen gelirin Sporting için önemine değinen Varandas, teknik direktörün performansının yalnızca galibiyet ve mağlubiyet üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Sporting Başkanı Varandas'tan Galatasaray'a olay gönderme: Biri onlara haber versin!

Galatasaray'ın Sporting karşısındaki maçtan mağlup ayrılmasına rağmen farklı bir bakış açısına sahip olduğunu savunan Varandas, "Birinin Galatasaray'a haber vermesi önemli; o maçı kaybettiklerine fazlasıyla inanmış durumdalar." ifadelerini kullandı.

Sporting Başkanı Varandas'tan Galatasaray'a olay gönderme: Biri onlara haber versin!

Portekizli yönetici, Galatasaray'ın Türkiye'nin dört kez üst üste şampiyonu olduğunu ve Manchester City ile Bayern Münih'ten transferler yapan bir kadroya sahip bulunduğunu belirterek iki kulüp arasındaki finansal farkı da vurguladı.

Sporting Başkanı Varandas'tan Galatasaray'a olay gönderme: Biri onlara haber versin!

Varandas, "Biz üç puan ve 2,1 milyon euro kazandık. Bir teknik direktörün performansının değerlendirilmesinde birçok farklı kriter var." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Sporting Başkanı Varandas'tan Galatasaray'a olay gönderme: Biri onlara haber versin!

İŞTE O SÖZLER

#Okan Buruk #Manchester City #Bayern Münih #Şampiyonlar Ligi #Galatasaray #Sporting
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