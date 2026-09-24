CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Trendyol Süper Lig'de milli araya girilmeden hemen önce Trabzonspor'a 4-0 mağlup olarak şok bir yenilgi alan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılı oyuncunun, aralık ayında takıma dönmesinin beklendiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna istediği başlangıcı yapmasına rağmen son haftada ağır bir yenilgi aldı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

Sarı-kırmızılılar, 6. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

Yaz transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliklere giden Galatasaray, hücum ve savunma bölgelerine dikkat çeken takviyeler yaptı.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

LEAO, BATRAKOV, DENİZ GÜL

Sarı-kırmızılı ekip, Rafael Leao, Aleksey Batrakov ve Deniz Gül gibi isimleri kadrosuna katarken Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu için de kiralık anlaşmalar gerçekleştirdi.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

Yönetim, yeni sezon öncesinde kadro derinliğini artırmak için birçok oyuncuyla yollarını ayırırken bazı isimleri de kiralık olarak gönderdi.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

SAVUNMA HATTINDA DEĞİŞİKLİK

Bu süreçte savunma hattında da önemli değişiklikler yaşandı.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

NELSSON YERİNE BITSHIABU

Victor Nelsson ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, El Chadaille Bitshiabu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

Öte yandan Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemlerde yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı bazı futbolcuların geleceği de merak konusu oldu.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

Bu isimlerden biri, sarı-kırmızılı formayla beklentileri karşılamakta zorlanmasının ardından kiralık olarak başka bir takıma gönderilmişti.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Söz konusu futbolcunun Galatasaray'daki performansı, transferinin ardından taraftarlar arasında da tartışma konusu olmuştu.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

O İSİM CARLOS CUESTA

Galatasaray, 2025 yılının şubat ayında Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta için 8 milyon euro bonservis bedeli ödemiş ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

BEKLENEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ

Savunma oyuncusu, Galatasaray'da forma giydiği dönemde beklenen performansı gösteremediği gerekçesiyle eleştirilmiş ve kısa süre içerisinde taraftarların tepkisini çekmişti.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

VASCO'YA KİRALANDI

Cuesta, 2025 yılının eylül ayında Vasco da Gama'ya kiralanırken Brezilya ekibi anlaşma kapsamında kiralama bedeli ödedi ve oyuncu için satın alma opsiyonu da ekledi.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

SATIN ALMA OPSİYONU 5.75 MİLYON EURO

Vasco, 2026 yılının başında kiralık sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattı ve bu işlem için Galatasaray'a 1,5 milyon euro ödedi. Anlaşmada 5,75 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

BREZİLYA'DAN FLAŞ GELİŞME

Ancak Brezilya'dan gelen son gelişme, oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni bir soru işareti ortaya çıkardı.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

REKABETE TAKILDI

Güney Amerika basınında yer alan haberlere göre, Vasco'da Alan Saldivia'nın son dönemde forma şansını artırması ve Gabriel Pereira'nın kadroya katılması, savunmadaki rekabeti yükseltti.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

BONSERVİSİNİ ALMAYABLİRLER

Bu nedenle Vasco yönetiminin, Cuesta'nın bonservisini almakta kararsız olduğu ve transfer operasyonunun olumsuz olabileceği ifade edildi.

Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

KARAR VERECEKLER

Cuesta'nın Vasco'daki kiralık sözleşmesi Aralık 2026'da sona erecek ve Brezilya ekibi, sezonun geri kalanında göstereceği performansa göre oyuncunun geleceği konusunda karar verecek.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray'dan Gyökeres bombası!
Sonraki Haber
G.Saray'dan Gyökeres bombası!