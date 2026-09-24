Galatasaray'da şok gelişme! Aralık ayında takıma geri dönecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Trendyol Süper Lig'de milli araya girilmeden hemen önce Trabzonspor'a 4-0 mağlup olarak şok bir yenilgi alan Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi. Sarı-kırmızılı oyuncunun, aralık ayında takıma dönmesinin beklendiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)