Liverpool'un eski yıldızı Robertson'dan Galatasaray itirafı!
Tottenham forması giyen Andrew Robertson, katıldığı podcast programında kariyerindeki unutamadığı atmosferlerden bahsederken Galatasaray'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Tottenham forması giyen Liverpool'un eski oyuncusu Andrew Robertson, Manchester United efsaneleri Roy Keane ve Gary Neville'in Stick to Football podcast programına konuk oldu.
Neville'in, "Oynadığın en iyi atmosfer neresiydi?" sorusunu yanıtlayan Robertson'dan dikkat çeken bir cevap geldi.