Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Son dakika Galatasaray haberleri | Trabzonspor maçında alınan yenilginin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 11'de radikal bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün beklentilerin altında kalan performansları nedeniyle kadro planlamasında farklı bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.