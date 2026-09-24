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Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Son dakika Galatasaray haberleri | Trabzonspor maçında alınan yenilginin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk 11'de radikal bir değişime gitmeye hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün beklentilerin altında kalan performansları nedeniyle kadro planlamasında farklı bir yaklaşım sergilemesi bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Galatasaray'da milli ara sonrası forma rekabetinin daha da artması bekleniyor.

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Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Teknik direktör Okan Buruk, sezonun ilk bölümünde geçtiğimiz yıllardan alışılan kadro yapısını büyük ölçüde koruyarak yoluna devam etti.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Ancak bazı futbolcuların beklentilerin altında kalan performansları, deneyimli çalıştırıcının planlarında değişikliğe gitmesine neden oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, sarı-kırmızılıların sahadaki görüntüsünün yeterince umut vermemesi ve son olarak Trabzonspor karşısında alınan ağır yenilgi, takım içerisinde yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Yönetimin ve camianın hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Buruk, milli aranın ardından forma dağılımında daha farklı bir yaklaşım sergileyecek.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi isimleri performanslarındaki düşüşe rağmen ilk 11'de değerlendiren Okan Buruk'un, milli ara sonrasında bu tercihini değiştirmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Şimdiye kadar daha çok hamle oyuncusu olarak kullanılan ve yüksek bonservis bedelleriyle kadroya katılan Aleksey Batrakov ile Rafael Leao'nun daha fazla süre alması gündemde.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Taraftarın eleştirilerinin odağında yer alan İlkay Gündoğan'ın da orta sahada daha fazla sorumluluk üstlenerek rotasyonda yer alması bekleniyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Galatasaray'ın hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir fikstüre girecek olması sebebiyle Okan Buruk, kadrodaki tüm oyuncuları hazır tutmayı amaçlıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan ilk 11'de radikal değişim! Barış Alper ve Yunus Akgün...

Sarı-kırmızılılarda en büyük forma rekabetinin ise orta sahada yaşanması bekleniyor. Torreira'nın yanındaki oyuncunun kim olacağı, milli ara sonrasındaki performanslara göre belirlenecek.

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