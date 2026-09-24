Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü golcü Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)