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Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray'dan ses getirecek bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü golcü Viktor Gyökeres'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

Transferde dünya yıldızlarını kadrosuna katarak adından söz ettiren Galatasaray'da bomba bir isim daha dikkat çekti.

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Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

Fotomaç'ın haberine göre, Arsenal'de mutsuz olan ve ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen Viktor Gyökeres'in durumunun araştırıldığı belirtildi.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

Arsenal'e geçtiğimiz sezonun başında Sporting'den 67 milyon euroya transfer olan ve sözleşmesi Haziran 2030'da bitecek 28 yaşındaki İsveçli forvetin başka bir takıma kiralanabileceği kaydedildi.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

Galatasaray'ın da ünlü yıldız için adaylardan olduğu bildirildi.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

BU SEZON SESSİZ KALDI

Son yıllarda Mauro İcardi, Victor Osimhen, Leroy Sane ve Rafael Leao gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulübün Viktor Gyökeres'e de yönelebileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

Deneyimli yıldız bu sezon çıktığı 5 resmi maçta henüz gol atma başarısı gösteremedi.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

207 dakika sahada kalabilen İsveçli yıldız, Mikel Arteta'nın takımında arka planda kaldı.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

Doğrudan ilk 11'e adını yazdıramayan Gyökeres'in bu durumdan rahatsız olduğu ve ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

SPORTING'DE TARİH YAZDI

Cimbom'un takibinde olan Viktor Gyökeres, Portekiz'de Sporting formasıyla tarihi bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

2023-2025 yılları arasında Sporting'de oynayan İsveçli futbolcu, 102 maçta 97 gol atıp, 28 asist yaparak 125 gole direkt etki etti.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

Portekiz Ligi'nde üst üste iki sezon (2023-24 ve 2024-25) gol krallığı elde eden Gyökeres, kulüp tarihine adını yazdırdı.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

BİRÇOK KULÜP TAKİPTE

Sarı-kırmızılı takımla adı geçen Viktor Gyökeres'i birçok kulüp yakından takip ediyor.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

İsveçli forveti, Milan, Juventus, Al-Ahli ve Al- Ittihad kulüpleri kadrosunda görmek istiyor.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

Söz konusu kulüplerin temsilcilerinin Gyökeres için resmi temaslara başlayacağı ifade edildi.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

ARSENAL'DE ŞAMPİYON OLDU

Geçtiğimiz sezonun başında Sporting'den Arsenal'e transfer olan Viktor Gyökeres ilk sezonunda tüm resmi maçlarda 21 gol attı.

Galatasaray'dan Gyökeres bombası! Cimbom'dan sezona damga vuracak transfer

Ayrıca Londra temsilcisinin 21 yıllık Premier Lig şampiyonluğu hasretini sonlandırmaya katkı veren 28 yaşındaki forvet, önemli bir başarı yakaladı.

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