Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu renklerine bağladı.
Cimbom'da yapılan transferlerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrıldı.
Galatasaray'da özellikle son 4 sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynayan Mauro Icardi'nin ayrılığı çok konuşuldu.
Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biriyse Lucas Torreira oldu.
Galatasaray'da son 4 sezonda kazanılan başarılarda başrol oynayan isimlerden olan Uruguaylı yıldızın, geçtiğimiz aylarda yaşadığı saldırı nedeniyle kendini yalnız hissettiği ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.
Deneyimli orta saha oyuncusunun adı, yaz transfer döneminde eski takımı Fiorentina ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Adı Boca Juniors ile de anılan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
FIORENTINA ISRARCI
İtalyan basını, Fiorentina'nın ocak ayında Lucas Torreira için yeni bir girişim yapacağını yazdı.
FirenzeViola.it'in haberine göre; Sportif Direktör Fabio Paratici, ağustos ayında yoğun görüşmelerin ardından anlaşmaya varılamayan Uruguaylı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için bir kez daha girişimde bulunacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yazın Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya transferini engelleyerek takımda tuttuğunun altı çizildi.
İtalyan ekibinin, orta sahasını dengeli ve karakterli bir oyuncuyla güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda eski yıldızını gündemine aldığı yazıldı.
Fiorentina'nın Lucas Torreira için Galatasaray'ı ikna edecek bir teklif yaparak tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istediği aktarıldı.
Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Torreira'nın güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.