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Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Lucas Torreira ile ilgili dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Galatasaray, 4 Eylül'de sona eren 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 5 takviye yaptı.

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Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Sarı-kırmızılılar, Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu renklerine bağladı.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Cimbom'da yapılan transferlerin yanı sıra birçok isimle de yollar ayrıldı.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Galatasaray'da özellikle son 4 sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli rol oynayan Mauro Icardi'nin ayrılığı çok konuşuldu.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Sarı-kırmızılılarda yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biriyse Lucas Torreira oldu.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Galatasaray'da son 4 sezonda kazanılan başarılarda başrol oynayan isimlerden olan Uruguaylı yıldızın, geçtiğimiz aylarda yaşadığı saldırı nedeniyle kendini yalnız hissettiği ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Deneyimli orta saha oyuncusunun adı, yaz transfer döneminde eski takımı Fiorentina ile anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Adı Boca Juniors ile de anılan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

FIORENTINA ISRARCI

İtalyan basını, Fiorentina'nın ocak ayında Lucas Torreira için yeni bir girişim yapacağını yazdı.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

FirenzeViola.it'in haberine göre; Sportif Direktör Fabio Paratici, ağustos ayında yoğun görüşmelerin ardından anlaşmaya varılamayan Uruguaylı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için bir kez daha girişimde bulunacak.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yazın Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya transferini engelleyerek takımda tuttuğunun altı çizildi.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

İtalyan ekibinin, orta sahasını dengeli ve karakterli bir oyuncuyla güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda eski yıldızını gündemine aldığı yazıldı.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Fiorentina'nın Lucas Torreira için Galatasaray'ı ikna edecek bir teklif yaparak tecrübeli oyuncuyu transfer etmek istediği aktarıldı.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

Lucas Torreira, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 7 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'da olay transfer iddiası! Lucas Torreira için flaş gelişme

30 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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