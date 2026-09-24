Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde eksik ve geç hamle yapıldığı için taraftarlar tarafından eleştirilen Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemindeki hamleler için kolları sıvadı. Başkan Dursun Özbek'in, ocak hedefinde 3 transfer olduğu öğrenildi.