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Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminde eksik ve geç hamle yapıldığı için taraftarlar tarafından eleştirilen Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemindeki hamleler için kolları sıvadı. Başkan Dursun Özbek'in, ocak hedefinde 3 transfer olduğu öğrenildi.

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Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Süper Lig'de son 4 sezonu şamoiyonlukla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlayarak üst üste 5. şampiyonluğunu kazanmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Sarı-kırmızılılar, 4 Eylül'de sona eren yaz transfer döneminde 5 takviye yaptı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Özellikle Rafael Leao transferiyle büyük yankı uyandıran Cimbom, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu renklerine bağladı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Son 4 sezonda kazanılan şampiyonluk sonrası daha fazla yıldız takviyesi bekleyen sarı-kırmızılılarda bazı taraftarlar, yapılan transferler sonrası hayal kırıklığına uğradı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Galatasaraylı taraftarlar, ligin ilk haftasında RAMS Park'ta oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Arca Çorum FK maçında yönetimi istifaya davet ederek tepkilerini ortaya koymuştu.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Galatasaray'da yaz transfer döneminde yaşananlardan ders çıkarıldı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Milliyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminde aynı senaryonun yaşanmaması için daha erken harekete geçecek.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Cimbom, devre arasında özellikle orta saha ve stoper bölgelerine takviye yapmak için şimdiden çalışmalarına başlayacak.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Yönetimin, belirlenen hedeflerle erken temas kurarak transfer sürecinde sorun yaşamamak istediği öğrenildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

ORTA SAHAYA İKİ, STOPERE BİR TRANSFER

Orta saha takviyesinin iki oyuncuya çıkabileceği belirtilirken, stoperde ise daha net ve öncelikli bir hedefe yönelineceği ifade edildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Yaz döneminde transferde geç kaldığı yönünde eleştiriler alan Galatasaray, kış transfer döneminde aynı görüntünün ortaya çıkmaması için kulüp profesyonellerini görevlendirildiği ifade edildi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in ocak hedefi belli oldu! 3 transfer...

Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk'un raporuyla hareket edecek.

#Rafael Leao #Aleksey Batrakov #Deniz Gül #Arca Çorum FK #Rams Park #Dursun Özbek #Galatasaray
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