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Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

Galatasaray, Fiorentina forması giyen eski Trabzonsporlu Christ Inao Oulai'yi radarına aldı. İtalyan basını, Okan Buruk'un genç orta sahayı Renato Nhaga ile birlikte takımın geleceğinde önemli bir parça olarak gördüğünü öne sürdü. İşte sarı-kırmızılıların transfer planı...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Mehmet Emin Erener Mehmet Emin Erener
Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

Galatasaray'ın, Fiorentina forması giyen eski Trabzonsporlu genç orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'yi takip ettiği öne sürüldü.

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Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

Floransa yerel basınından Viola News'in haberine göre İtalyan ekibinin teknik direktörü Paolo Vanoli'nin büyük önem verdiği Fildişi Sahilli futbolcu için sarı-kırmızılıların nabız yokladığı belirtildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

VANOLI'DEN OUALI'YE BÜYÜK İLGİ

Fiorentina Teknik Direktörü Paolo Vanoli, Oulai'nin gelişimini yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

Genç oyuncunun fiziksel özellikleri ve oyun tarzından etkilenen İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki futbolcuyu "küçük Kante" olarak nitelendiriyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

Vanoli'nin Oulai'yi geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ve genç orta sahayı Fiorentina'nın gelecek planları içerisinde değerlendirdiği aktarıldı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

GALATASARAY RADARINA ALDI

Orta sahada olası Mario Lemina ayrılığına karşın transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da Oulai'yi yakından takip ettiği iddia edildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan genç ön liberonun performansını mercek altına aldı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

Oulai'nin özellikle orta sahadaki dinamizmi, mücadele gücü ve top kazanma becerileriyle Galatasaray'ın dikkatini çektiği belirtildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

OCAK AYINDA TRANSFER ZOR

Galatasaray'ın ilgisine rağmen Oulai'nin kısa vadede Fiorentina'dan ayrılması beklenmiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

İtalyan ekibinin genç futbolcuyu önemli bir yatırım olarak gördüğü ve devre arasında ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

Oulai, sezonun geri kalanında Fiorentina formasıyla gelişimini sürdürürken, Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusunu takip etmeye devam edeceği kaydedildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

OKAN BURUK'UN HAYALİ

İtalyan basınına göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un en büyük isteklerinden birisi Oulai'yi Renato Nhaga ile birlikte takımın iskeletlerinden birisi haline getirmek...

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

Eğer transfer gerçekleşirse hedef genç orta sahaların tıpkı Lucas Torreira ve Mario Lemina ikilisi gibi uzun yıllar sarı-kırmızılılara hizmet etmelerini sağlamak.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

BU SEZON PERFORMANSI

Orta sahanın vazgeçilmezlerinden birisi olan Christ Inao Oulai, bu sezon Fiorentina formasıyla 5 maçta süre bulurken henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURMUŞTU

20 yaşındaki genç orta saha, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla gösterdiği performans sonrası büyük beğeni topladı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

TRABZONSPOR KARNESİ

Trabzonspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Oulai, 2 gol ve 4 asist ile bordo-mavililere katkı sağlamıştı. 1,73 boyundaki genç yıldız ülkemizdeki tek sezonunu Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandırdı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

UĞURCAN ÇAKIR'IN ARDINDAN...

Oulai, 26 milyon Euro bonservis bedeli ile Trabzonspor tarihinin Uğurcan Çakır'ın ardından en yüksek ikinci satışı olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası

İŞTE O HABER

Viola News: "Galatasaray, Oulai'yi istiyor! Ocak ayında transfer için hamle mi geliyor?"

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