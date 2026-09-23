Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası!

Galatasaray, Fiorentina forması giyen eski Trabzonsporlu Christ Inao Oulai'yi radarına aldı. İtalyan basını, Okan Buruk'un genç orta sahayı Renato Nhaga ile birlikte takımın geleceğinde önemli bir parça olarak gördüğünü öne sürdü. İşte sarı-kırmızılıların transfer planı...