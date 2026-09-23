Galatasaray'da Okan Buruk'un hayali: Nhaga ve Oulai orta sahası!
Galatasaray, Fiorentina forması giyen eski Trabzonsporlu Christ Inao Oulai'yi radarına aldı. İtalyan basını, Okan Buruk'un genç orta sahayı Renato Nhaga ile birlikte takımın geleceğinde önemli bir parça olarak gördüğünü öne sürdü. İşte sarı-kırmızılıların transfer planı...
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Mehmet Emin Erener
Galatasaray'ın, Fiorentina forması giyen eski Trabzonsporlu genç orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'yi takip ettiği öne sürüldü.
Floransa yerel basınından Viola News'in haberine göre İtalyan ekibinin teknik direktörü Paolo Vanoli'nin büyük önem verdiği Fildişi Sahilli futbolcu için sarı-kırmızılıların nabız yokladığı belirtildi.
VANOLI'DEN OUALI'YE BÜYÜK İLGİ
Fiorentina Teknik Direktörü Paolo Vanoli, Oulai'nin gelişimini yakından takip ediyor.
Genç oyuncunun fiziksel özellikleri ve oyun tarzından etkilenen İtalyan teknik adam, 19 yaşındaki futbolcuyu "küçük Kante" olarak nitelendiriyor.
Vanoli'nin Oulai'yi geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ve genç orta sahayı Fiorentina'nın gelecek planları içerisinde değerlendirdiği aktarıldı.
GALATASARAY RADARINA ALDI
Orta sahada olası Mario Lemina ayrılığına karşın transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da Oulai'yi yakından takip ettiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan genç ön liberonun performansını mercek altına aldı.
Oulai'nin özellikle orta sahadaki dinamizmi, mücadele gücü ve top kazanma becerileriyle Galatasaray'ın dikkatini çektiği belirtildi.
OCAK AYINDA TRANSFER ZOR
Galatasaray'ın ilgisine rağmen Oulai'nin kısa vadede Fiorentina'dan ayrılması beklenmiyor.
İtalyan ekibinin genç futbolcuyu önemli bir yatırım olarak gördüğü ve devre arasında ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.
Oulai, sezonun geri kalanında Fiorentina formasıyla gelişimini sürdürürken, Galatasaray'ın genç orta saha oyuncusunu takip etmeye devam edeceği kaydedildi.
OKAN BURUK'UN HAYALİ
İtalyan basınına göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un en büyük isteklerinden birisi Oulai'yi Renato Nhaga ile birlikte takımın iskeletlerinden birisi haline getirmek...
Eğer transfer gerçekleşirse hedef genç orta sahaların tıpkı Lucas Torreira ve Mario Lemina ikilisi gibi uzun yıllar sarı-kırmızılılara hizmet etmelerini sağlamak.
BU SEZON PERFORMANSI
Orta sahanın vazgeçilmezlerinden birisi olan Christ Inao Oulai, bu sezon Fiorentina formasıyla 5 maçta süre bulurken henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.
DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURMUŞTU
20 yaşındaki genç orta saha, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasıyla gösterdiği performans sonrası büyük beğeni topladı.
TRABZONSPOR KARNESİ
Trabzonspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Oulai, 2 gol ve 4 asist ile bordo-mavililere katkı sağlamıştı. 1,73 boyundaki genç yıldız ülkemizdeki tek sezonunu Ziraat Türkiye Kupası ile taçlandırdı.
UĞURCAN ÇAKIR'IN ARDINDAN...
Oulai, 26 milyon Euro bonservis bedeli ile Trabzonspor tarihinin Uğurcan Çakır'ın ardından en yüksek ikinci satışı olarak kayıtlara geçti.
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