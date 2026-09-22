İstanbul'daki yaşantısı hakkında konuşan Batrakov, "En basit kelimeleri öğrendim: 'merhaba', 'tamam', 'günaydın'. Şimdilik sadece bunlar. Şu anda daha çok İngilizceye odaklanıyorum çünkü hemen yeni bir ortama girdim. 15 yıl boyunca aynı kulüpte, aynı yapı içinde bulundum ve bir anda ülke, şehir ve takım değiştirmek kolay değil." dedi.
"HERKES FUTBOLLA İLGİLENİYOR"
İstanbul'da Rusya'dan daha çok tanındığını belirten Batrakov, "Orada çok zor. Moskova'da Lokomotiv'de oynarken gözlüksüz ve şapkasız rahatça dışarı çıkıp gezebiliyordum. Orada ise gözlük ve şapka taksanız bile çok sık tanınıyorsunuz. Bu açıdan zor. Herkes futbolla ilgileniyor." ifadelerini kullandı.
"İLK HAFTA KEBAP YEDİM"
Türkiye'deki yemek kültürüne dair Batrakov, "İlk hafta üç kez restorana gittim ve kebap yedim. Şimdi biraz daha sakinim. Evimizi düzenledik, eşim yemek yapıyor, ailem de ziyarete geldi. Tesislerde de tabii ki yemek veriliyor." sözlerini sarf etti.
"KÜÇÜK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"
Şampiyonlar Ligi hayaline ve Galatasaray'daki ilk maçına değinen yıldız oyuncu, "Muhtemelen Türkiye'de Galatasaray formasıyla ilk maçım ve tabii ki Şampiyonlar Ligi. Daha önce de söylediğim gibi küçük hayalim gerçekleşti.
"ATMOSFER TARİF EDİLEMEZ"
Hala tam olarak inanabiliyorum diyemem. İnanılmaz duygular, atmosfer tarif edilemez. Bence Türkiye'de bir maça hiç gitmediyseniz, gördüğünüz veya bulunduğunuz herhangi bir şeyle karşılaştırmak zor." ifadelerini kullandı.
"TORREIRA 'BANA YAZ' DEDİ"
Galatasaray'a transfer oluşundan sonra Torreira'nın desteğinden bahseden Batrakov, "Günlük hayat açısından herkes çok yardımsever. Saha dışında veya sahada herhangi bir yardıma ihtiyacım olursa yardımcı olabileceklerini söylediler. Lucas Torreira özellikle yanıma geldi, beni cesaretlendirdi ve 'Bir şey olursa beni ara, bana yaz' dedi." şeklinde konuştu.
"İYİ BİR RUH HALİYLE GELDİM"
Milli takıma seçilmesiyle ilgili konuşan 21 yaşındaki oyuncu, "Her zamanki gibi iyi bir ruh haliyle geldim. Genel olarak her zaman söylüyorum, milli takımın renklerini savunmak benim için bir onur. Lokomotiv'de, Galatasaray'da veya başka bir yerde olmam fark etmez. Benim için çok önemli." açıklamasını yaptı.
"RUSYA'YI ÖZLEDİM"
Rusya'yı özlediğini ifade eden Batrakov, "Ayrıca, bir aydır Rusya'da değildim ve Moskova'yı, arkadaşlarımı, takımı ve atmosferi özledim. Bu yüzden katılmaktan mutluyum." dedi.