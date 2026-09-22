Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

Lige verilen milli arada transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ocak ayında yapacağı takviyeler için harekete geçti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin, orta saha bölgesi için flaş bir yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)