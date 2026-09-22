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Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

Lige verilen milli arada transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ocak ayında yapacağı takviyeler için harekete geçti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin, orta saha bölgesi için flaş bir yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan sarı-kırmızılı ekip, milli araya moralsiz girdi.

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Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4'üncü dakikada Mohamed Salah'ın golüyle öne geçti.

Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

39'uncu dakikada Noah Saviolo'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran Trabzonspor, 44'üncü dakikada Mohamed Salah ile skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, 80'inci dakikada Mohamed Salah ile bir gol daha buldu.

Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

Öte yandan karşılaşmanın 72'nci dakikasında teknik direktör Okan Buruk ve 86'ncı dakikada ise Lesley Ugochukwu kırmızı kart gördü.

Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

Bu sezon ligde ilk kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, 13 puanda kalarak milli araya moralsiz girdi.

Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

LİGDE 5 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de 5 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun son maçında, 17 Mayıs 2026 tarihinde 34'üncü haftada Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 5 karşılaşmada mağlubiyet almamıştı.

Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

Süper Lig'de Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ardından Erzurumspor FK'yı 4-0, Göztepe ve İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 ve Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Trabzonspor'a 4-0 yenildi.

Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

GÖZLER ARA TRANSFERDE!

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası Galatasaray yönetimi ara transferde yol haritasını belirledi.

Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi

Sarı-kırmızılıların ilk hedefi, yaz transfer döneminde alınmak istenen Real Madrid'in 23 yaşındaki orta sahası Camavinga.

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