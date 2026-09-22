Galatasaray'dan orta saha operasyonu! Cimbom'dan milli arada flaş transfer hamlesi
Lige verilen milli arada transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ocak ayında yapacağı takviyeler için harekete geçti. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibin, orta saha bölgesi için flaş bir yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Bu sezon ligdeki ilk yenilgisini alan sarı-kırmızılı ekip, milli araya moralsiz girdi.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 4'üncü dakikada Mohamed Salah'ın golüyle öne geçti.
39'uncu dakikada Noah Saviolo'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkaran Trabzonspor, 44'üncü dakikada Mohamed Salah ile skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, 80'inci dakikada Mohamed Salah ile bir gol daha buldu.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.
Öte yandan karşılaşmanın 72'nci dakikasında teknik direktör Okan Buruk ve 86'ncı dakikada ise Lesley Ugochukwu kırmızı kart gördü.
Bu sezon ligde ilk kez yenilen sarı-kırmızılı ekip, 13 puanda kalarak milli araya moralsiz girdi.
LİGDE 5 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Galatasaray, Süper Lig'de 5 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Ligdeki son yenilgisini geçen sezonun son maçında, 17 Mayıs 2026 tarihinde 34'üncü haftada Kasımpaşa karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 5 karşılaşmada mağlubiyet almamıştı.
Süper Lig'de Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ardından Erzurumspor FK'yı 4-0, Göztepe ve İstanbul Başakşehir FK'yı 3-2 ve Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Trabzonspor'a 4-0 yenildi.
GÖZLER ARA TRANSFERDE!
Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası Galatasaray yönetimi ara transferde yol haritasını belirledi.
Sarı-kırmızılıların ilk hedefi, yaz transfer döneminde alınmak istenen Real Madrid'in 23 yaşındaki orta sahası Camavinga.
Fransız yıldız için ocak ayında İspanyol devinin kapısı yeniden çalınacak.
Orta saha ve sol bekte görev yapabilen Camavinga'nın La Liga devi ile sözleşmesi 2029 yılında bitecek.
Fotomaç'ın haberine göre, piyasa değeri 50 milyon euro olan yıldızın kiralanması planlanıyor.