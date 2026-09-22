Galatasaray'da Victor Osimhen ve Yunus Akgün haricinde hücum hattı işlemiyor

Galatasaray’da yaz transfer döneminde kadroya katılan 5 oyuncu, sezonun ilk 7 resmi maçında henüz skor katkısı veremedi. Yaklaşık 80 milyon euroluk yatırım yapılan yeni transferlerin performansı beklentilerin altında kalırken, sarı-kırmızılı ekip tüm bu tabloya rağmen Süper Lig’de 13 puanla zirve yarışını sürdürüyor.

Galatasaray Futbol Takımı'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncular, ilk 7 resmi müsabakada "beklenen" katkıyı veremedi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılı takım, sezona bu başarıda büyük katkıları olan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Wilfried Singo, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen gibi oyuncuları kadroda tutarak girdi.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yanı sıra Sacha Boey, Yaser Asprilla, Noa Lang, Ahmed Kutucu ile yollarını ayıran "Cimbom" Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Lesley Ugochukwu, Deniz Gül, El Chadaille Bitshiabu'yu kadrosuna kattı.

YAKLAŞIK 80 MİLYON EURO HARCADI

Galatasaray, birinci transfer ve tescil döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcu için yaklaşık 80 milyon Euro ödedi.

Rafael Leao'ya 38 milyon Euro, Aleksey Batrakov'a 25 milyon Euro ve Deniz Gül'e 10 milyon Euro ödeyen sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'yu yaklaşık 3 milyon 500 bin Euro ve El Chadaille Bitshiabu'yu da 2 milyon Euro karşılığında kiraladı.

Bonservisi kiralanan oyunculardan Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon Euro ve Lesley Ugochukwu'nun da şarta bağlı satın alma opsiyonunun yaklaşık 26 milyon 200 bin Euro olduğu açıklandı.

TRANSFERLERDEN SKOR KATKISI ALAMADI

Sarı-kırmızılı kulübün kadrosuna kattığı 5 oyuncu henüz skor katkısı veremedi.

Bu sezon 6'sı Süper Lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 resmi maça çıkan Galatasaray, toplamda 14 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligdeki 13 gole Victor Osimhen 6, Gabriel Sara 2, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez adını yazdırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting ile yapılan maçtaki tek golü ise Gonçalo Inacio kendi kalesine gönderdi.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rafael Leao, Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere 4 resmi maçta 230 dakikada sahada kaldı. Aleksey Batrakov, 5 resmi mücadelede 230 dakika, Deniz Gül 4 resmi karşılaşmada 155 dakika, Lesley Ugochukwu ise 5 resmi maçta sadece 62 dakika süre aldı. El Chadaille Bitshiabu ise henüz antrenmanlar haricinde sarı-kırmızılı formayı sırtına geçiremedi.

Kadroya yeni katılan 5 oyuncu, söz konusu maçlarda takıma gol katkısı veremedi.

OSIMHEN VE YUNUS HARİCİNDE HÜCUM HATTI İŞLEMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon hücum hattında Victor Osimhen ve Yunus Akgün haricinde diğer oyunculardan gol katkısı alamadı.

Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlarda rakip filelere gönderdiği 14 golün 7'sine Osimhen (6) ve Yunus Akgün (1) adını yazdırdı. Diğer 6 gol ise orta saha oyuncuları Sara, Torreira ile savunmada görev yapan Abdülkerim, Sallai ve Sanchez'den geldi. Bir gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

Sarı-kırmızılı ekibin hücum hattında forma giyen Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Leao, Batrakov ve Deniz, henüz golle tanışamadı.

SAVUNMADA SON 60 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk 6 maçı itibarıyla son 60 yılın en kötü savunma başlangıcına imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'deki ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 10 gol gördü.

Süper Lig tarihinde en son 1966-67 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yiyen sarı-kırmızılılar, böylece 60 sezonun ardından ligdeki en kötü savunma başlangıcını yaptı.

RAKİPLERİNİN YENİ HÜCUMCULARI SEZONA İYİ GİRDİ

Galatasaray'ın tarihi rekabette olduğu Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yeni transferleri sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım, yeni transferleri ve hücum oyuncularından istediğini bulamazken rakipleri isabetli hamleleriyle dikkati çekti.

"Dört Büyükler"den Beşiktaş, yeni sezona yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde güçlenen kadrosuyla girdi. Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic 7 resmi karşılaşmada 5, İlhan Fakılı 13 maçta 3, Leandro Trossard 7, Ernest Poku ise 4 mücadelede birer kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin transfer ettiği hücum oyuncularından Vedat Muric ise 10 mücadelede 7, Mason Greenwood 13 resmi maçta 6 gol attı.

Trabzonspor'da ise yaz döneminde kadroya katılan Muhammed Salah 8 maçta 7 kez fileleri havalandırarak takımın en skorer oyuncusu oldu. Noah Saviolo 2, Franculino Dju ise 1 gol katkısı verdi.

HER ŞEYE RAĞMEN SÜPER LİG'DE ZİRVE ORTAĞI

Galatasaray, yeni transferleri ve hücum oyuncularının çoğundan aradığını bulamasa da Süper Lig'de milli maç arasına zirvenin ortağı olarak girdi.

Ligdeki 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 13 puan topladı. "Cimbom" milli maç arasına averajla sezonun flaş takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'in arkasında ikinci sırada girdi. Galatasaray, takipçilerinden Beşiktaş'a 1, Fenerbahçe'ye 3 puan fark attı.

Galatasaray, milli maç arasından sonra Süper Lig'de üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluk için mücadelesine devam edecek.