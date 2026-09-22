Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in tedavi süreciyle ilgili beklenen gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın sahalara döneceği tarih ve formasına kavuşacağı karşılaşma netlik kazandı.
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanında oynadığı maçın 33. dakikasında sakatlanan Victor Osimhen, karşılaşmaya devam edememişti.