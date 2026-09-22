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Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in tedavi süreciyle ilgili beklenen gelişme yaşandı. Nijeryalı yıldızın sahalara döneceği tarih ve formasına kavuşacağı karşılaşma netlik kazandı.

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Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanında oynadığı maçın 33. dakikasında sakatlanan Victor Osimhen, karşılaşmaya devam edememişti.

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Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

OSIMHEN'SİZ 3 MAÇTA 2 GOL

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğu takımı baştan aşağıya etkiliyor.

Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

Başakşehir maçında sakatlanmasının ardından Nijeryalı yıldız, Sporting Lizbon, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını kaçırmıştı.

Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, Sporting Lizbon'a 3-1 Trabzonspor'a ise 4-0 yenilirken, sadece Kocaelispor'u 1-0 yenebildi.

Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

3 maçta rakip filelere sadece 2 gol atabilen Cimbom, Osimhen'in dönüşünü iple çekiyor.

Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

Sarı-kırmızılı takımda Osimhen'in en kısa sürede sahalara dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray yönetimi, sağlık heyetinin talebi doğrultusunda Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'na gidişini engelledi.

Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

İDMANLARA BAŞLAYACAK

Nijerya Futbol Federasyonu'na yazı gönderen sarı-kırmızılı kulüp, 27 yaşındaki yıldızın tedavi olması gerektiğini aktardı.

Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

Bunun üzerine Osimhen, Nijerya Milli Takımı kadrosundan çıkartıldı.

Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray sağlık heyetinin kendisi için hazırladığı özel program eşliğinde çalışmalarını sürdüren Osimhen, milli arada tamamen hazır hale gelecek.

Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

Nijeryalı forvetin bu ay sonunda takım arkadaşlarıyla beraber çalışmalara başlaması bekleniyor.

Galatasaray’da Osimhen sevinci! Yıldız golcünün dönüş tarihi belli oldu

İŞTE SAHALARA DÖNECEĞİ MAÇ

Yıldız golcünün milli ara dönüşünde Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında formasına kavuşacağı belirtildi.

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