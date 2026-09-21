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Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."

Eski Sierra Leone Milli Takımı oyuncusu Michael Lahoud, Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmadaki performansı nedeniyle Rafael Leao'yu sert sözlerle eleştirdi. Lahoud, Portekizli yıldızın sahadaki isteksiz görüntüsüne dikkat çekti.

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Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

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Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."

Eski Sierra Leone Milli Takımı oyuncusu Michael Lahoud, sarı-kırmızılıların aldığı 4-0'lık mağlubiyette sergilediği performans nedeniyle Rafael Leao'yu eleştirdi.

Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."

Leao, Trabzonspor'un Muhammed Salah'ın hat-trick'iyle Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına istediği katkıyı sağlayamadı.

Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."

Lahoud, karşılaşmanın ardından Leao'nun performansından memnun kalmadığını belirtirken, Portekizli yıldızın mücadelede yeterli tutku ve isteği göstermediğini savundu.

Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."

"LEAO'DA TUTKU EKSİKLİĞİ VAR"

Lahoud, CBS Sports Golazo'ya yaptığı açıklamada, "Tutku eksikliğini en fazla ortaya koyan bir oyuncu vardı, o da Rafael Leao.

Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."

"HAFTADA 288 BİN EURO KAZANIYOR"

Haftada 288 bin euro kazandığını tekrar hatırlayalım. Böyle bir performans sergilemek kabul edilemez.

Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."

"TATİLE ÇIKMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Burası küçük bir kulüp değil, büyük bir kulüp. Sanki tatile çıkmış gibi görünüyor.

Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."

"U21 MİLLİ TAKIMI OYUNCUSU SAVIOLO..."

Rafael Leao, 22 yaşındaki Portekiz U21 Milli Takımı oyuncusu Noah Saviolo karşısında tamamen etkisiz kaldı.

Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."

"KENDİNE GELMESİ GEREKİYOR"

Leao'nun bugün kendine gelmesi gerekiyor çünkü futbol acımasız olabilir. Bu, kariyerini yeniden canlandırması için son şanslarından biri olabilir." sözlerini sarf etti.

Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."

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#Rafael Leao #Galatasaray #Trabzonspor #Muhammed Salah
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