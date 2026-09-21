Rafael Leao için olay sözler! "U21 takımı oyuncusu bile..."
Eski Sierra Leone Milli Takımı oyuncusu Michael Lahoud, Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmadaki performansı nedeniyle Rafael Leao'yu sert sözlerle eleştirdi. Lahoud, Portekizli yıldızın sahadaki isteksiz görüntüsüne dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.
Eski Sierra Leone Milli Takımı oyuncusu Michael Lahoud, sarı-kırmızılıların aldığı 4-0'lık mağlubiyette sergilediği performans nedeniyle Rafael Leao'yu eleştirdi.