Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da hücum hattı için transfer planı yeniden gündemde. Sarı-kırmızılıların, daha önce de ilgilendiği yıldız golcü için kış transfer döneminde harekete geçeceği öne sürüldü. Galatasaray'dan istenen bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte transferde tüm ayrıntılar...