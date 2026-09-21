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Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da hücum hattı için transfer planı yeniden gündemde. Sarı-kırmızılıların, daha önce de ilgilendiği yıldız golcü için kış transfer döneminde harekete geçeceği öne sürüldü. Galatasaray'dan istenen bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte transferde tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
Mehmet Emin Erener Mehmet Emin Erener
Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Galatasaray'da Sporting deplasmanında alınan yenilginin ardından Trabzonspor karşısında yaşanan 4-0'lık mağlubiyet, camiada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Sarı-kırmızılılarda alınan farklı yenilgi sonrası teknik heyetin tercihleri ve kadro planlaması yeniden gündeme geldi.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Yönetim içerisinde bazı isimlerin Okan Buruk'un oyun planına yönelik eleştirilerde bulunduğu öne sürüldü.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Victor Osimhen gibi önemli bir oyuncunun yokluğunda aynı oyun planının sürdürülmesi de eleştirildi.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar ise en azından Mauro Icardi ile bir sezon daha devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Bu tartışmaların ardından Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadroya takviye yapabileceği iddiaları yeniden gündeme geldi.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Sarı-kırmızılı yönetimin özellikle hücum hattındaki alternatifleri artırmak istediği öne sürüldü.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Alman basınından Fusball News'in haberine göre Galatasaray, daha önce de gündemine aldığı Ermedin Demirovic için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Stuttgart forması giyen Bosnalı golcü için Galatasaray'ın kış transfer döneminde resmi girişimde bulunabileceği belirtildi.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Haberde Stuttgart'ın 28 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Juventus, Milan ve Leeds United'ın da oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Galatasaray, transferde rakiplerinin yanı sıra Stuttgart'ın yüksek bonservis talebiyle de karşı karşıya...

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

Sarı-kırmızılıların sezonun ikinci yarısındaki kadro planlaması ve Buruk'un oyun tercihleri, Demirovic transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinde belirleyici olacak.

Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!

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Fussbal News: "Galatasaray, kış transfer döneminde Ermedin Demirovic'i kadrosuna katmak istiyor. Stuttgart, Ermedin Demirovic için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Ayrıca Juventus, Milan ve Leeds United da 28 yaşındaki Bosnalı yıldızla ilgileniyor."

#Trabzonspor #Galatasaray #Juventus #Milan #Leeds United #Sporting #Okan Buruk #Victor Osimhen #Stuttgart #Ermedin Demirovic
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