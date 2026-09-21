Galatasaray’da Trabzonspor yenilgisi sonrası 35 milyon Euro'luk transfer planı!
Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da hücum hattı için transfer planı yeniden gündemde. Sarı-kırmızılıların, daha önce de ilgilendiği yıldız golcü için kış transfer döneminde harekete geçeceği öne sürüldü. Galatasaray'dan istenen bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte transferde tüm ayrıntılar...
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Mehmet Emin Erener
Galatasaray'da Sporting deplasmanında alınan yenilginin ardından Trabzonspor karşısında yaşanan 4-0'lık mağlubiyet, camiada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Sarı-kırmızılılarda alınan farklı yenilgi sonrası teknik heyetin tercihleri ve kadro planlaması yeniden gündeme geldi.
Yönetim içerisinde bazı isimlerin Okan Buruk'un oyun planına yönelik eleştirilerde bulunduğu öne sürüldü.
Victor Osimhen gibi önemli bir oyuncunun yokluğunda aynı oyun planının sürdürülmesi de eleştirildi.
Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar ise en azından Mauro Icardi ile bir sezon daha devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.
Bu tartışmaların ardından Galatasaray'ın kış transfer döneminde kadroya takviye yapabileceği iddiaları yeniden gündeme geldi.
Sarı-kırmızılı yönetimin özellikle hücum hattındaki alternatifleri artırmak istediği öne sürüldü.
Alman basınından Fusball News'in haberine göre Galatasaray, daha önce de gündemine aldığı Ermedin Demirovic için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Stuttgart forması giyen Bosnalı golcü için Galatasaray'ın kış transfer döneminde resmi girişimde bulunabileceği belirtildi.
Haberde Stuttgart'ın 28 yaşındaki futbolcu için 35 milyon euro bonservis beklentisi olduğu aktarıldı.
Juventus, Milan ve Leeds United'ın da oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.
Galatasaray, transferde rakiplerinin yanı sıra Stuttgart'ın yüksek bonservis talebiyle de karşı karşıya...
Sarı-kırmızılıların sezonun ikinci yarısındaki kadro planlaması ve Buruk'un oyun tercihleri, Demirovic transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinde belirleyici olacak.
İŞTE O HABER
Fussbal News:"Galatasaray, kış transfer döneminde Ermedin Demirovic'i kadrosuna katmak istiyor. Stuttgart, Ermedin Demirovic için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Ayrıca Juventus, Milan ve Leeds United da 28 yaşındaki Bosnalı yıldızla ilgileniyor."