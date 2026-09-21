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Galatasaray'da Okan Buruk'tan radikal karar! Milli ara sonrası 4 isim ilk 11'e yerleşecek!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının Kasımpaşa ile oynanacak maçta, Trabzonspor maçından farklı olarak 4 isme ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan radikal karar! Milli ara sonrası 4 isim ilk 11'e yerleşecek!

Şampiyonlar Ligi'ne yenilgiyle başlayan Galatasaray, Trabzonspor yenilgisiyle Süper Lig'de de zirveyi kaptırdı.

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Okan Buruk'tan radikal karar! Milli ara sonrası 4 isim ilk 11'e yerleşecek!

Milli araya 13 puanla ikinci sırada giren sarı-kırmızılılar, yine şampiyonluğun 1 numaralı favorisi olarak gösteriliyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! Milli ara sonrası 4 isim ilk 11'e yerleşecek!

Fotomaç'ta yer alan habere göre, son 4 sezonda şampiyonluğu kimselere kaptırmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bazı değişikliklere gidecek.

Okan Buruk'tan radikal karar! Milli ara sonrası 4 isim ilk 11'e yerleşecek!

Ağır Trabzonspor yenilgisinin ardından alınan karar doğrultusunda kadroya neşter vurulacak.

Okan Buruk'tan radikal karar! Milli ara sonrası 4 isim ilk 11'e yerleşecek!

İlk olarak; sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun iyileşmesi bekleniyor.

Okan Buruk'tan radikal karar! Milli ara sonrası 4 isim ilk 11'e yerleşecek!

Bu üç isim de sağlığına kavuşması durumunda milli ara sonrasındaki Kasımpaşa maçında forma giyecek.

Okan Buruk'tan radikal karar! Milli ara sonrası 4 isim ilk 11'e yerleşecek!

Osimhen ve Lemina'nın kesin olarak dönmesi beklenirken Singo'nun tamamen iyileşmesi beklenecek.

Okan Buruk'tan radikal karar! Milli ara sonrası 4 isim ilk 11'e yerleşecek!

Batrakov'u da yeniden ilk 11'e monte edecek olan Buruk, Trabzonspor maçında ilk 11'de şans bulan Leroy Sane'yi de kulübeye çekecek.

Okan Buruk'tan radikal karar! Milli ara sonrası 4 isim ilk 11'e yerleşecek!

Savunmanın göbeğinde de bazı değişimlerin yaşanması beklenen sarı-kırmızılılarda milli ara sonrası hedef, mutlak galibiyet olacak.

#Okan Buruk #Trabzonspor #Kasımpaşa #Galatasaray #Trendyol Süper Lig #Şampiyonlar Ligi #Victor Osimhen #Mario Lemina #Wilfried Singo #Leroy Sane
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