Galatasaray'da Okan Buruk'tan radikal karar! Milli ara sonrası 4 isim ilk 11'e yerleşecek!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0'lık skorla mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, radikal bir karar almaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcının Kasımpaşa ile oynanacak maçta, Trabzonspor maçından farklı olarak 4 isme ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.