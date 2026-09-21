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Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcu için kasasından 78 milyon 520 bin euro çıkartan Galatasaray'da yeni eklemeler hakkındaki şok gerçek, hayal kırıklığı yarattı.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

Trabzonspor deplasmanında alınan 4-0'lık ağır mağubiyetin ardından Galatasaray'da yaz transfer döneminde yapılan 5 yeni transferin performansı masaya yatırıldı.

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Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

Sarı-kırmızılılar; Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu renklerine bağlamıştı.

Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

Akşam'ın haberine göre kiralama ve bonservis bedeli olarak toplam 78 milyon 520 bin euro ödeme yapılacak bu oyuncuların skor katkısı hayal kırıklığı yaşattı.

Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

38 MİLYON EURO ÖDENDİ

Milan'a 38 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Rafael Leao, 4 karşılaşmada sadece 230 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

Portekizli yıldız, bu süre zarfında takımına skor katkısı veremedi.

Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Batrakov ise görev yaptığı 5 maçta 230 dakika süre alırken, takımının tek asistine imza atan isim oldu.

Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

Porto'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Deniz Gül, 4 maçta şans bulduğu 155 dakikada takımına skor katkısı sağlayamadı.

Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

BİTSHİABU ŞANS BULAMADI

Leipzig'ten kiralık olarak kadroya katılan ve henüz resmi maçlarda forma şansı bulamayan El Chadaille Bitshiabu'nun ise 2 milyon euro kiralama bedeli bulunurken, zorunlu olmayan satın alma opsiyonu 28 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

Burnley'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Lesley Ugochukwu için ise 3 milyon 520 bin euro kiralama bedeli ödenmişti.

Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

26 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Fransız orta saha oyuncusu da takımına henüz skor katkısı veremedi.

#Galatasaray #Rafael Leao #Deniz Gül #Trabzonspor #Aleksey Batrakov
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