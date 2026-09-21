Galatasaray'da 5 transfer için şok gerçek! 78.5 milyon euro harcanmıştı

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 5 futbolcu için kasasından 78 milyon 520 bin euro çıkartan Galatasaray'da yeni eklemeler hakkındaki şok gerçek, hayal kırıklığı yarattı.