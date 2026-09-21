Sarı-kırmızılılar; Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu'yu renklerine bağlamıştı.
Akşam'ın haberine göre kiralama ve bonservis bedeli olarak toplam 78 milyon 520 bin euro ödeme yapılacak bu oyuncuların skor katkısı hayal kırıklığı yaşattı.
38 MİLYON EURO ÖDENDİ
Milan'a 38 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Rafael Leao, 4 karşılaşmada sadece 230 dakika sahada kaldı.
Portekizli yıldız, bu süre zarfında takımına skor katkısı veremedi.
Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Batrakov ise görev yaptığı 5 maçta 230 dakika süre alırken, takımının tek asistine imza atan isim oldu.
Porto'dan 10 milyon euro karşılığında transfer edilen Deniz Gül, 4 maçta şans bulduğu 155 dakikada takımına skor katkısı sağlayamadı.
BİTSHİABU ŞANS BULAMADI
Leipzig'ten kiralık olarak kadroya katılan ve henüz resmi maçlarda forma şansı bulamayan El Chadaille Bitshiabu'nun ise 2 milyon euro kiralama bedeli bulunurken, zorunlu olmayan satın alma opsiyonu 28 milyon euro olarak belirlendi.
Burnley'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Lesley Ugochukwu için ise 3 milyon 520 bin euro kiralama bedeli ödenmişti.
26 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Fransız orta saha oyuncusu da takımına henüz skor katkısı veremedi.