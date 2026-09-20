Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın sakat veya ceza nedeniyle forma giyemediği 12 karşılaşmada da galibiyet alamadı.
İŞTE SÖZ KONUSU O MAÇLAR:
RFS 2-2 G.Saray - Avrupa Ligi, 2024-25
Malmö 2-2 G.Saray - Avrupa ligi, 2024-25
AZ Alkmaar 4-1 G.Saray - Avrupa Ligi, 2024,25
Başakşehir 2-2 Galatasaray - Ziraat Türkiye Kupası, 2024-25
Eintracht Frankfurt 5-1 G.Saray - Şampiyonlar Ligi, 2025-26
G.Saray 0-1 Union SG - Şampiyonlar Ligi, 2025-26
TÜMOSAN Konyaspor 2-0 G.Saray - Trendyol Süper Lig, 2025-26
Trabzonspor 2-1 G.Saray - Trendyol Süper Lig, 2025,26
G.Saray 1-1 Kocaelispor - Trendyol Süper Lig, 2025,26