Osimhen yoksa Galatasaray yok! 12 karşılaşmada...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 4-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılırken, karşılaşmanın ardından Victor Osimhen'le ilgili ortaya çıkan detay gündeme damga vurdu. İşte dikkat çeken gelişmenin ayrıntıları...