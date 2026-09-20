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Osimhen yoksa Galatasaray yok! 12 karşılaşmada...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip sahadan 4-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılırken, karşılaşmanın ardından Victor Osimhen'le ilgili ortaya çıkan detay gündeme damga vurdu. İşte dikkat çeken gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi:
Osimhen yoksa Galatasaray yok! 12 karşılaşmada...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray dev maçta kozlarını paylaştı.

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Osimhen yoksa Galatasaray yok! 12 karşılaşmada...

Trabzonspor'un ev sahibi olduğu mücadeleden sarı-kırmızılılar 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Osimhen yoksa Galatasaray yok! 12 karşılaşmada...

Alınan bu ağır yenilginin ardından sarı-kırmızılılarda flaş gerçek bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Osimhen yoksa Galatasaray yok! 12 karşılaşmada...

Cimbom, Victor Osimhen'in sahada yer almadığı mücadelelerde galibiyet almakta zorlanıyor.

Osimhen yoksa Galatasaray yok! 12 karşılaşmada...

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın sakat veya ceza nedeniyle forma giyemediği 12 karşılaşmada da galibiyet alamadı.

Osimhen yoksa Galatasaray yok! 12 karşılaşmada...

İŞTE SÖZ KONUSU O MAÇLAR:

RFS 2-2 G.Saray - Avrupa Ligi, 2024-25
Malmö 2-2 G.Saray - Avrupa ligi, 2024-25
AZ Alkmaar 4-1 G.Saray - Avrupa Ligi, 2024,25
Başakşehir 2-2 Galatasaray - Ziraat Türkiye Kupası, 2024-25

Osimhen yoksa Galatasaray yok! 12 karşılaşmada...

Eintracht Frankfurt 5-1 G.Saray - Şampiyonlar Ligi, 2025-26
G.Saray 0-1 Union SG - Şampiyonlar Ligi, 2025-26
TÜMOSAN Konyaspor 2-0 G.Saray - Trendyol Süper Lig, 2025-26
Trabzonspor 2-1 G.Saray - Trendyol Süper Lig, 2025,26
G.Saray 1-1 Kocaelispor - Trendyol Süper Lig, 2025,26

Osimhen yoksa Galatasaray yok! 12 karşılaşmada...

Kasımpaşa 1-0 G.Saray - Trendyol Süper Lig, 2025,26
Sporting 3-1 G.Saray - Şampiyonlar Ligi, 2026,27
Trabzonspor 4-0 G.Saray - Trendyol Süper Lig, 2026,27

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