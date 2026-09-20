Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! 2 maçta forma giyemeyecek

Galatasaray'da sakatlığı süren Victor Osimhen için resmi açıklama geldi. Nijerya Futbol Federasyonui yıldız forvetin Afrika Uluslar Kupası elemelerinde yer alan Madagaskar ve Gine-Bissau maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Nijerya Futbol Federasyonu, yıldız futbolcunun Afrika Uluslar Kupası 2027 elemelerinde forma giyemeyeceğini açıkladı.

OSIMHEN İKİ MAÇTA YOK

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası 2027 elemelerinde 25 Eylül'de Madagaskar, 29 Eylül'de ise Gine-Bissau ile karşı karşıya gelecek. Osimhen, devam eden sakatlığı nedeniyle bu iki mücadelede forma giyemeyecek.