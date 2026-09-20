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Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk hedef haline geldi. Yönetim içerisinden bazı isimlerin, tecrübeli çalıştırıcıya yönelik sert eleştirilerde bulunduğu iddia edildi.

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Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı 4-0'lık ağır bir mağlubiyet alması sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Sezonun en çaresiz futbolunu ortaya koyan Galatasaray'da hedefteki adam ise teknik direktör Okan Buruk...

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Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

Sabah'ta yer alan habere göre, yönetim içinden bazı isimlerin, "Hocamız çok formsuz, şu ana kadar kıl payı galibiyetlerle geldik. Gerçekle yüzleştik. Salah'ı analiz etmemiş. Böyle bir ağır yenilgiyi taraftar hak etmedi. Bunun muhasebesini yapmalıyız" dedikleri iddia edildi.

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

Ayrıca Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyada, "Bu takımın hali nedir? Biz hiçbir zaman bir maçta bu kadar ezilmedik. Adeta yerin dibine girdik. Bu yenilginin sorumlusu sensin hocam! Trabzonspor'u hiç analiz etmemişsin" mesajlarıyla görüşlerini belirtti.

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

İTİRAZDAN DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

Okan Buruk, takımı 3-0 geride olduğu anda önce kendine ayrılan alanın dışına çıktığı için hakem Batuhan Kolak tarafından 70. dakikada sarı kart gördü. 72. dakikada da Leroy Sane'ye Savic tarafından yapılan faulün ardından sert itirazlarda bulunan tecrübeli teknik direktöre hakem Kolak, doğrudan kırmızı kart gösterdi. Bu karar sonrası çok şaşıran ve uzun süre yardımcı hakemle konuşan 52 yaşındaki çalıştırıcı, sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

DEPLASMAN PROBLEMİ

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde dış sahada en fazla lig mağlubiyetini yaşadığı seneyi geçiriyor. Sarı kırmızılılar, 2026 yılı içerisinde Süper Lig'de konuk olduğu 12 karşılaşmada 7 galibiyet elde ederken, 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

Bu sonuçlarla birlikte deneyimli çalıştırıcının başında bulunduğu takım, bir takvim yılı bazında deplasmanda en çok yenilgi aldığı sürece ulaştı.

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

DENİZ GÜL TARAFTARI MEMNUN ETMEDİ

Trabzon'da namağlup serisini kaybeden Galatasaray'ın oynadığı futbol, taraftarını da memnun etmedi. Özellikle Victor Osimhen'in yokluğunda önde oynayan Deniz Gül'e kızan sarı kırmızılı futbolseverler sosyal medyada, "Deniz amatör ligde oynayan oyuncular gibi. Gereksiz fauller yapıyor, pozisyonları eziyor. Deniz uyanıp topa koşana kadar mevsim değişiyor. Galatasaray'ın oyuncusu olamaz" yorumlarını yaptı.

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

45 dakika oyunda kalabilen Deniz Gül. 8 ikili mücadele kaybedip 1 isabetli şut attı. 22 yaşındaki santrfor, ikinci yarıda yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

UĞURCAN'IN ZOR GECESİ

Trabzonsporlu taraftarların ıslıkladığı Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, kariyerinin en zor gecelerinden birini yaşadı. Mücadelede kalesine isabet eden 4 şutta da topu filelerinde gören tecrübeli file bekçisi, bordo-mavili ekibe karşı Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta sahadan galip ayrılamadı.

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

"HATALARLA YÜZLEŞMELİYİZ"

Galatasaray orta sahasının tecrübeli ismi Lucas Torreira, beklemedikleri bir sonuçla karşılaştıklarını ifade etti.

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

Uruguaylı yıldız, "Yaptığımız hatalar bize pahalıya patladı. Başım dik bir şekilde gelip bu konuşmayı yapmak istedim. Kazanınca nasıl kendimizi gösteriyorsak, kaybettiğimiz zaman da buraya çıkıp yüzleşmemiz gerek. Bireysel olarak sorumluluk alıyorum. Takım olarak da sorumluluk alıyoruz. Bu maçtaki hatalarımızı inceleyeceğiz" sözlerini sarf etti.

Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!

SARALOĞLU'NDAN HAKEME TEPKİ

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, "Hocamızın oyundan atılışının nedenini anlayamıyorum. 'Görmüyor musun, çizgiyi geçmedim' dedi. 'Kör müsün' diye çeviri yapıyor. Birisi mi kulağına üflüyor, nereden duyuyor 'kör müsün' lafını! 'Görmüyor musun' dedi, Gereksiz bir davranış ve uyarı." diyerek hakeme tepki gösterdi.

#Okan Buruk #Trabzonspor #Galatasaray #Batuhan Kolak #Victor Osimhen #Deniz Gül #Leroy Sane
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