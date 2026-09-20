Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'a sert eleştiri: Hocamız çok formsuz!
Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık yenilginin ardından Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk hedef haline geldi. Yönetim içerisinden bazı isimlerin, tecrübeli çalıştırıcıya yönelik sert eleştirilerde bulunduğu iddia edildi.
Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı 4-0'lık ağır bir mağlubiyet alması sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Sezonun en çaresiz futbolunu ortaya koyan Galatasaray'da hedefteki adam ise teknik direktör Okan Buruk...
Sabah'ta yer alan habere göre, yönetim içinden bazı isimlerin, "Hocamız çok formsuz, şu ana kadar kıl payı galibiyetlerle geldik. Gerçekle yüzleştik. Salah'ı analiz etmemiş. Böyle bir ağır yenilgiyi taraftar hak etmedi. Bunun muhasebesini yapmalıyız" dedikleri iddia edildi.