Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı 4-0'lık yenilginin ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihinde 60 yıl sonra ilk 6 haftalar itibarıyla kalesinde en fazla gol gördüğü başlangıcı yaşadı.
Galatasaray, cumartesi günü ligin 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'deki ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 10 gol gördü.
Süper Lig tarihinde en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yiyen sarı-kırmızılılar, böylece 60 yılın ardından ligdeki en kötü savunma başlangıcını yaptı.