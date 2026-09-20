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Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı 4-0'lık yenilginin ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig tarihinde 60 yıl sonra ilk 6 haftalar itibarıyla kalesinde en fazla gol gördüğü başlangıcı yaşadı.

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Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

Galatasaray, cumartesi günü ligin 6. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'deki ilk 6 karşılaşmasında kalesinde 10 gol gördü.

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Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

Süper Lig tarihinde en son 1966-1967 sezonunun ilk 6 maçında 11 gol yiyen sarı-kırmızılılar, böylece 60 yılın ardından ligdeki en kötü savunma başlangıcını yaptı.

Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

2 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 6 maçın 2'sini gol yemeden tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki Erzurumspor FK ve Kocaelispor maçlarını gol yemeden bitirdi.

Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

KALESİNE 19 İSABETLİ ŞUT GELDİ

Galatasaray, sezon başından bu yana Süper Lig'de kalesinde 19 isabetli şut gördü.Sezon başından bu yana ligde sırasıyla Arca Çorum FK, Erzurumspor FK, Göztepe, İstanbul Başakşehir, Kocaelispor ve Trabzonspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekibin kalesine bu maçlarda toplam 19 şut isabet etti. Galatasaray, böylece 6 maçta kalesinde maç başına ortalama 3,2 isabetli şut gördü.

Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

UĞURCAN SEZONA İYİ BAŞLAYAMADI

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de bu sezon 8 gol yedi. Sarı-kırmızılılarla sezon başından bu yana 5 lig karşılaşmasında görev alan Uğurcan, 8 kez topu ağlarından çıkardı. Böylece milli oyuncunun maç başına gol yeme ortalaması 1,6 oldu. Öte yandan Galatasaray'ın genç kalecisi Jankat Yılmaz da bu sezon ligde görev aldığı tek maçta Göztepe'den 2 gol yedi.

Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

OKAN BURUK SAVUNMA DÖRTLÜSÜNDE 6 FARKLI İSME ŞANS VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde geride kalan 6 maçta ilk 11'in savunma dörtlüsünde 6 farklı oyuncuya görev verdi.

Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

Okan Buruk, ligin ilk 6 haftasında 4 kez ilk 11'in savunma dörtlüsünde Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Roland Sallai'ye şans verdi.

Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

İstanbul Başakşehir maçında bu dörtlüde Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Mario Lemina'ya yer veren Buruk, Kocaelispor müsabakasında da Jakobs'un yerine Eren Elmalı'yı sahaya sürdü. Buruk, ayrıca lig maçlarında Kazımcan Karataş, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ı da oyuna sonradan dahil etti.

Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon savunma performansında önceki 4 sezonunun gerisinde kaldı. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük görevine 2022-2023 sezonu başında geçen Buruk, son 5 sezonda ilk 6 lig maçında en fazla gol yediği dönemi geçiriyor.

Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk 6 haftasında kalesinde sadece 4 gol gördü. İlk şampiyonluğun ardından savunmada daha iyi bir performans sergileyen Galatasaray, 2023-2024 sezonunun ilk 6 maçında yalnızca 3 gol yedi.

Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

Okan Buruk'un öğrencileri, 2024-2025 sezonunda ise ilk 6 haftada sadece 5 gol yedi. Ligin ilk 6 maçı itibarıyla savunmada en iyi dönemini 2025-2026'da geçiren Okan Buruk'un Galatasaray'ı, söz konusu sezonun ilk 6 haftasında kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Okan Buruk'un Galatasaray'ı, bu sezon ise ilk 6 haftada 10 gol yiyerek savunmadaki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Galatasaray'da tarihi savunma krizi! 60 yıl sonra bir ilk

GALATASARAY'IN MAÇLARI

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk 6 haftasında aldığı sonuçlar şu şekilde:

Galatasaray 2-2 Arca Çorum FK

Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray

Galatasaray 3-2 Göztepe

İstanbul Başakşehir 2-3 Galatasaray

Galatasaray 1-0 Kocaelispor

Trabzonspor 4-0 Galatasaray

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