Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği mücadelede sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk kırmızı kart gördü.

Papara Park'ta oynanan mücadelede Trabzonspor maçı 3-0 önde götürürken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın 70. dakikasında itirazları sonrası sarı kart gördü.

Bundan 3 dakika sonra, 73. dakikada Sane'ye yapılan faul sonrası yine sert tepki gösterince hakemi Batuhan Kolak'ın ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkarması sonrası tribüne gönderildi.

Okan Buruk, milli aranın ardından Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.