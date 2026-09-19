Trabzonspor-Galatasaray derbisinde kırmızı kart!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılarda Lesley Ugochukwu 87. dakikadaki VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.
Sarı kırmızılılarda Lesley Ugochukwu 87. dakikada Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonucunda kırmızı kart gördü.
Hakem Batuhan Kolak, VAR incelemesinin ardından 22 yaşındaki oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
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