CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Trabzonspor-Galatasaray derbisinde kırmızı kart!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılarda Lesley Ugochukwu 87. dakikadaki VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Trabzonspor-Galatasaray derbisinde kırmızı kart!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.

Sarı kırmızılılarda Lesley Ugochukwu 87. dakikada Ozan Tufan'a yaptığı müdahale sonucunda kırmızı kart gördü.

Hakem Batuhan Kolak, VAR incelemesinin ardından 22 yaşındaki oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

İŞTE O POZİSYON:

Trabzonspor-Galatasaray derbisinde kırmızı kart! - 1

GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR

#GS Spor Haberi #Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Trabzonspor #BeIN SPORTS #Ozan Tufan #Batuhan Kolak
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Trabzonspor Salah'la farklı kazandı!
Trabzonspor Salah'la farklı kazandı!
Okan Buruk: Geçiş oynamaya çalışacaklar
Sonraki Haber
Okan Buruk: Geçiş oynamaya çalışacaklar