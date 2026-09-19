Okan Buruk: Geçiş oynamaya çalışacaklar

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Thomas Reis'e hoş geldin diyorum. Zor bir maç, zor bir deplasman. Özellikle herkes hem bizim hem Trabzonspor'un kadrosunu merak ediyordu. Yeni hoca gelişiyle soru işaretleri daha fazlaydı bizim için. Hangi 11'le başlayacaklar, nasıl oyun kuracaklar bilinmezdi. Bireysel olarak analiz ettik, analiz etmekte zorlandığımız yerler oldu. Bulgaristan'da nasıl oynattığına baktık. Kaliteli bir kadroya sahipler. Daha geçiş oyuncularıyla oynamaya çalışacaklar, 11'den bunu görüyoruz. Dju'nun forvet oynaması, hem savunma arkası koşu yapabilen hem bağlantı oyunu oynayabilen bir oyuncu. Salah bunu oynuyor. Muçi çok hareketli oynuyor. Rakibimizin aşağı yukarı bireysel olarak neler yapabileceğini biliyoruz. Yerleşim önemli. Top bizdeyken ne yaptığımız önemli. Top bizdeyken doğru dizilmemiz gerekiyor, geçişte iyiler. Oyuncularım istekliler. Lider geldik, lider ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Sakin kalıp oyunu doğru yönetmemiz gerekiyor. Lizbon maçı ilk devresinde doğru yapmıştık. Başlayacak ve devam edecek arkadaşlarımız var. Oyuncu tercihlerini maç maç yapıyoruz. Kaliteli ve iyi oyunculara sahibiz. Maç maç bu değişiklikleri yapacağız. Yedek kalmak diye bir şey yok bizde. Maça, rakibe, maç sayısına göre değişiklikler olacak. İyi oyunculara sahibiz. Bugün buradan kazanarak ayrılmak istiyoruz. Buraya lider geldik ve lider dönmek istiyoruz."