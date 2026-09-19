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Okan Buruk'tan maç sonu flaş tepki! "Hakem beni isteyerek attı"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan maç sonu flaş tepki! "Hakem beni isteyerek attı"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından karşılaşmanın hakemiyle yaşadığı diyalogu anlattı.

İŞTE O SÖZLER


"Hakeme kötü bir söz söylemedim. Hakeme asla hakaret etmedim. Pozisyonu sordum ve bana sarı kart verdi. Neden sarı kart gördüm diye sordum hakeme ve sonrasında beni direkt oyundan attı. Herhangi bir hakaretim veya kötü sözüm yoktu."

#Galatasaray #Okan Buruk #Trabzonspor
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