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Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

Galatasaray'da hareketli geçen yaz transfer döneminin ardından gözler kış transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar için Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, genç forvet için 10 milyon euro'luk teklif yapılabileceği öne sürüldü. Oyuncuyla Samsunspor'un da ilgilendiği belirtildi.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

Hareketli bir yaz transfer dönemini geride bırakan Galatasaray; Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, El Chadaille Bitshiabu, Deniz Gül ve Rafael Leao'yu renklerine bağlamıştı.

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Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

Yapılan transferlerin ardından lige de flaş bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar, çıktığı 5 maçta 4 galibiyet alarak 13 puanla ligde zirveye oturdu.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

Sezona hem Süper Lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda başlayan Galatasaray'da, kış transfer dönemi için de çalışmaların şimdiden başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

GENÇ BİR SANTRFOR GÜNDEMDE

Sarı-kırmızılıların, hücum hattını güçlendirmek adına genç bir forveti gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

HAREKETE GEÇİLEBİLİR

Fransa'dan gelen son iddia, Galatasaray'ın bu oyuncunun transferi için harekete geçebileceği yönünde oldu.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

10 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların, genç golcünün kulübünü ikna etmek adına yaklaşık 10 milyon euro'luk bir teklif yapmayı düşündüğü öne sürüldü.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

SOMUT ADIM ATILACAK

21 yaşındaki Senegalli forvetin transferi için Galatasaray'ın kış transfer döneminde somut bir adım atabileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

O İSİM PAPE MOUSSA FALL

Sport.fr'de yer alan habere göre Galatasaray, Pape Moussa Fall ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

2.03 BOYUNDA

Metz forması giyen 2.03 boyundaki forvet, kariyerinde daha önce Belçika'nın Seraing takımında forma giydi.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

21 yaşındaki futbolcu daha sonra RAAL La Louvière'e kiralandı ve burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

Bu performansının ardından oyuncunun Galatasaray'ın transfer gündemine girdiği ve sarı-kırmızılıların transfer için yaklaşık 10 milyon euro'yu gözden çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

SAMSUNSPOR DA DEVREDE

Galatasaray'ın yanı sıra Samsunspor'un da Pape Moussa Fall ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenen 'Sahadan Kalbe' söyleşisinde yaptığı açıklamada Senegalli forvetin ilgilendikleri oyunculardan biri olduğunu söyledi.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

"İLGİLENDİĞİMİZ OYUNCULARDAN BİRİ"

Mayıs ayında yaptığı açıklamada Çapa, "Pape Moussa Fall bizim ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kendisiyle de iletişimdeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

PERFORMANSI

Bu sezon Metz formasıyla 6 maçta görev alan Fall, 5 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezonu La Louvière'de kiralık geçiren oyuncu, 30 maçta 14 gol ve 1 asist üretmişti.

Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

Fall'un Metz ile kontratı 2029 yılında sona erecek.

#Samsunspor #Galatasaray #Metz #Aleksey Batrakov #Deniz Gül #Rafael Leao #Süper Lig #Fransa
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