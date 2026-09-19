Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif
Galatasaray'da hareketli geçen yaz transfer döneminin ardından gözler kış transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar için Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, genç forvet için 10 milyon euro'luk teklif yapılabileceği öne sürüldü. Oyuncuyla Samsunspor'un da ilgilendiği belirtildi.
Hareketli bir yaz transfer dönemini geride bırakan Galatasaray; Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, El Chadaille Bitshiabu, Deniz Gül ve Rafael Leao'yu renklerine bağlamıştı.
Yapılan transferlerin ardından lige de flaş bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar, çıktığı 5 maçta 4 galibiyet alarak 13 puanla ligde zirveye oturdu.