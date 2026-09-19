Galatasaray'dan kış transferi için flaş hamle! 10 milyon euro'luk teklif

Galatasaray'da hareketli geçen yaz transfer döneminin ardından gözler kış transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar için Fransa'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, genç forvet için 10 milyon euro'luk teklif yapılabileceği öne sürüldü. Oyuncuyla Samsunspor'un da ilgilendiği belirtildi.