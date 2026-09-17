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Bakanlıktan Galatasaray açıklaması: Herhangi bir özel uygulama yok

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili yürütülen hukuki sürece ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, işlemlerin sözleşme hükümleri ve mevzuat kapsamında yürütüldüğünü belirterek herhangi bir “takdir veya özel uygulama” bulunmadığını duyurdu.

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Bakanlıktan Galatasaray açıklaması: Herhangi bir özel uygulama yok

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray Kulübüne ilişkin hukuki işlemlerin, herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmadığını, sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Söz konusu süreç, Bakanlığımız ile Galatasaray Spor Kulübü arasında imzalanan sözleşme hükümleri kapsamında doğan amatör spora katkı bedelinin tahsiline ilişkin olup, sözleşmeden kaynaklanan hukuki yükümlülükler ve kamu alacağının takibi çerçevesinde yürütülen rutin bir hukuki süreçtir. Bakanlığımızca gerçekleştirilen işlemler herhangi bir takdir veya özel uygulamaya dayanmamakta, ilgili sözleşme hükümleri ve mevzuat doğrultusunda yerine getirilmektedir."

#Galatasaray #Gençlik Ve Spor Bakanlığı #Galatasaray Kulübü
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