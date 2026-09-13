Uğurcan Çakır: Gol yemediğimiz için mutluyuz

Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Uğurcan Çakır, oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu belirtti. Milli kaleci, Şampiyonlar Ligi yenilgisi sonrası önemli bir reaksiyon gösterdiklerini söyledi.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından milli kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünün Galatasaray'da olduğunu belirten Uğurcan, yakaladıkları fırsatları değerlendirmeleri halinde daha farklı bir galibiyet alabileceklerini söyledi.

"OYUNUN HAKİMİ BİZDİK"

Milli kaleci, "Maç genelinde oyunun hakimi bizdik. Daha farklı kazanabilirdik. İlk yarıda yakaladığımız şanslar var ama atamadık. Sonrasında 1-0'ı bulduk. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Takım arkadaşlarımı ve hocalarımı kutluyorum." dedi.

Savunmada takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Uğurcan Çakır, "Bugün çok iyi mücadele ettik. Patron, ben, Apo, Eren çok iyi mücadele ettik. Sallai de çok iyiydi, asker bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın gol yemeden karşılaşmayı tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren deneyimli file bekçisi, "Takım arkadaşlarımızla birlikte gol yememeye çalışıyoruz. Bunu başardığımız için mutluyuz." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK TAKIMLAR REAKSİYON VERİR"

Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin ardından Kocaelispor karşısında reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirten Uğurcan, takımın bunu başardığını söyledi.

"Şampiyonlar Ligi'nden sonra aslında reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Çünkü büyük takımlar öyle mağlubiyetlerden sonra reaksiyon verir. Biz de güzel bir reaksiyon verdik." diyen milli kaleci, galibiyeti taraftarlara armağan etti.

Uğurcan Çakır, "Bu 3 puan taraftarlarımıza armağan olsun." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.