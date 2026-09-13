Davinson Sanchez: Kaptanımız maçı kazandırdı

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Kocaelispor galibiyetinin ardından takım olarak pes etmediklerini vurguladı. Kolombiyalı futbolcu, galibiyet golünü atan Abdülkerim Bardakcı'ya da övgülerde bulundu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Sanchez, maç boyunca fırsatlar yakaladıklarını ve skorun peşini bırakmadıklarını söyledi.

"Mutluyuz. Kazanmaya dönmek istiyorduk. Fırsatlar yakaladık. Erken gol imkanımız da oldu ama gol iptal oldu. Israr ettik, oynamaya devam ettik ve çok önemli bir 3 puan elde ettik." ifadelerini kullandı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA ÖVGÜ

Sanchez, karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü kaydeden takım arkadaşı Abdülkerim Bardakcı hakkında da konuştu.

Kolombiyalı futbolcu, "Uzun süredir Abdülkerim ile beraberiz. Mutluyum onun adına. Aynı zamanda kaptanımız, maçı kazandırdı." diyerek milli savunmacının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.