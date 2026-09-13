Abdülkerim Bardakcı: Gol atacağımı cidden hissediyordum

Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atan Abdülkerim Bardakcı, karşılaşma sonrası duygusal açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, maç öncesi kızıyla yaptığı konuşmayı anlatarak golü atacağını hissettiğini söyledi.

Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Abdülkerim Bardakcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini belirten milli futbolcu, Kocaelispor'u iyi analiz ettiklerini ve mücadeleye iyi hazırlandıklarını söyledi.

"Zor maç olacağını biliyorduk. Kocaelispor iyi bir takım, çok iyi analiz ettik, çok çalıştık. Mutlu sona ulaştık. Taraftarımız da bizi güzel destekledi. Herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

"GOL ATACAĞIMI CİDDEN HİSSEDİYORDUM"

Galatasaray'a galibiyeti getiren golüyle ilgili de konuşan Bardakcı, karşılaşma öncesinde gol atacağını hissettiğini söyledi.

"Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Maçtan önce kızımla konuşurken 'Baba gol' demişti. Çok güzel bir anı oldu." diyen deneyimli savunmacı, uzun süren gol hasretini de sonlandırdığını belirtti.

Bardakcı, "Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle kazanmak daha da mutlu etti. Gol olunca kızıma ve eşime koşmak istedim." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.