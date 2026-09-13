Okan Buruk'tan Victor Osimhen ve Trabzonspor derbisi için açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Yeni transferlerin performansından memnun olduğunu belirten Buruk, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın Trabzonspor maçına yetişmesini umduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek liderliği yeniden devralan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten Buruk, "Çok fazla pozisyona girdik. Gol beklentimiz, rakip ceza sahası içi buluşmalar hücum oynayan bir takım için çok iyiydi. Önemli olan topu içeri atmaktı." dedi.

Kocaelispor'un maç boyunca uzun toplarla etkili olmaya çalıştığını belirten deneyimli teknik adam, "Rakip baştan sona hep uzun top oynadı. 1-0'dan sonra da 2-3 tane uzun top tehlikeli oldu. Sonunda kazandık. Maçı güzel bir şekilde bitirdik. Liderliğimiz devam ediyor. Galatasaray her maçı kazanmak zorunda." ifadelerini kullandı.

"REKORLARI BAZEN KIRIYORUZ, HABERİMİZ OLMADAN"

Yüzde 80'lik galibiyet oranıyla ilgili de konuşan Buruk, bu başarıda Galatasaray'ın gücüne vurgu yaptı.

"Rekorları bazen kırıyoruz, hiç haberimiz olmadan. Benden çok Galatasaray'ın gücü bu." diyen Buruk, taraftarın desteğinin önemine dikkat çekti. "Taraftarımız bizi destekledi. Onlarla rekorlar kırdık, kupalar kazandık. Hedefimiz bu sezon da aynı şekilde devam edebilmek." şeklinde konuştu.

YENİ TRANSFERLERE ÖVGÜ

Takıma yeni katılan oyuncuların performansını da değerlendiren Buruk, Rafael Leao ve Deniz Gül'ün ortaya koyduğu oyundan memnun kaldığını söyledi. "Takıma yeni gelmiş, fiziksel ve adapte olmamış oyuncuları kullandık. Leao ve Deniz'in performansları iyiydi. Bu da sevindiriciydi." diyen Buruk, oyuna sonradan dahil olan Lesley Ugochukwu ve Batrakov'un da katkı sağladığını belirtti.

OSIMHEN MESAJI

Victor Osimhen'in takımdaki önemine de değinen Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın yalnızca sahadaki performansıyla değil, rakip üzerindeki psikolojik etkisiyle de önemli olduğunu ifade etti.



"Osimhen'in olması sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç." diyen Buruk, yıldız futbolcunun Kocaelispor karşısında forma giymesi halinde 2-3 gol atabileceği pozisyonlar yakalayabileceğini söyledi.

Deniz Gül'ün performansından da memnun olduğunu belirten Buruk, "Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz, güçlü oyuncularımız var. Osimhen'i de arıyoruz." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ DEĞERLENDİRME

Galatasaray'ın gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor hakkında da konuşan Buruk, rakibin motivasyonunun yüksek olacağını söyledi.

"Trabzonspor bu hafta kaybetti. Motivasyonları yüksek olacak. Çok iyi kadroya sahipler. Onların tek isteği Galatasaray'a karşı kazanmak olacak." diyen Buruk, sakat oyuncuların durumunun karşılaşmanın kadrosunu etkileyebileceğini belirtti. Buruk, "Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.