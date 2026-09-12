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Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

Geçtiğimiz sezonun sonunda kontratı sona eren ve Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor. İngiliz basını Arjantinli yıldızın Premier Lig ekibinin hedefinde olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

Mauro Icardi'nin yeni adresiyle ilgili transfer gündemi hareketleniyor.

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Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

Galatasaray'dan ayrılmasının ardından bonservisini eline alan yıldız futbolcu için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın adı gündeme geldi.

Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

İngiliz basınından Team Talk'ta yer alan habere göre Icardi, Everton'a önerildi.

Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

Arjantinli golcünün de kariyerine Premier Lig'de devam etme fikrine sıcak baktığı iddia edildi.

Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

Ancak şu ana kadar taraflar arasında resmi bir görüşme gerçekleşmedi. Everton'ın da Icardi için henüz resmi teklif yapmadığı belirtildi.

Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

EVERTON FORVET ARIYOR

Everton'ın Icardi seçeneğini değerlendirmesinin arkasında hücum hattındaki eksiklik bulunuyor.

Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

İngiliz ekibi, transfer döneminin son gününde Monaco'nun golcüsü Folarin Balogun için girişimde bulunmuş ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Bunun yanında Beto'nun Fiorentina'ya transfer olması da Everton'ın santrfor rotasyonunda önemli bir boşluk oluşturdu.

Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

Teknik direktör David Moyes'un forvet takviyesi için serbest oyuncu piyasasını değerlendirdiği ve Icardi'nin de bu kapsamda gündeme gelen isimlerden biri olduğu ifade edildi.

Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

ICARDI'NİN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla önemli bir dönem geçiren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 134 maçta 77 gol kaydetti.

Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

Arjantinli yıldız, Galatasaray'da geçirdiği dönemde iki Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.

Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

Kariyerinde Inter ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giyen Icardi, Premier Lig'de ise henüz mücadele etmedi.

Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

TRANSFER GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Icardi'nin Everton'a transferi şimdilik yalnızca bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

Oyuncunun Premier Lig'e açık olduğu belirtilse de Everton'ın henüz resmi bir teklif sunmaması nedeniyle ileri düzey görüşme aşamasına gelinmiş değil.

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