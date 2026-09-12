Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

Geçtiğimiz sezonun sonunda kontratı sona eren ve Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin yeni adresi belli oluyor. İngiliz basını Arjantinli yıldızın Premier Lig ekibinin hedefinde olduğunu duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)