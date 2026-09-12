Mauro Icardi Premier Lig yolunda! Transfer gelişmesini böyle duyurdular

Ancak şu ana kadar taraflar arasında resmi bir görüşme gerçekleşmedi. Everton'ın da Icardi için henüz resmi teklif yapmadığı belirtildi.
İngiliz ekibi, transfer döneminin son gününde Monaco'nun golcüsü Folarin Balogun için girişimde bulunmuş ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Bunun yanında Beto'nun Fiorentina'ya transfer olması da Everton'ın santrfor rotasyonunda önemli bir boşluk oluşturdu.
Teknik direktör David Moyes'un forvet takviyesi için serbest oyuncu piyasasını değerlendirdiği ve Icardi'nin de bu kapsamda gündeme gelen isimlerden biri olduğu ifade edildi.
Arjantinli yıldız, Galatasaray'da geçirdiği dönemde iki Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, takımın hücumdaki en önemli isimlerinden biri oldu.
Kariyerinde Inter ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde de forma giyen Icardi, Premier Lig'de ise henüz mücadele etmedi.
TRANSFER GERÇEKLEŞECEK Mİ?
Icardi'nin Everton'a transferi şimdilik yalnızca bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.
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