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Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin ardından moral depolamak istiyor. Sarı-kırmızılılarda Portekizli yıldızın mücadelede ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Okan Buruk kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

Sarı kırmızılılarda, Portekiz ekibine karşı alınan mağlubiyetin ardından gözler lige çevrildi.

Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

13 Eylül Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

Galatasaray ligde 4 hafta sonunda topladığı 10 puanla 2. sırada yer alıyor.

Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

Haftaya lider giren sarı kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın kazanmasıyla birlikte 2. sıraya geriledi.

Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

Okan Buruk ve öğrencileri, Kocaelispor karşısında 3 puan alarak yeniden liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

Öte yandan Aslan'da zorlu müsabaka öncesi sahaya sürülecek ilk 11 netleşmeye başladı. İşte ayrıntılar...

Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

OKAN BURUK'TAN LEAO KARARI!

Galatasaray'ın flaş transferi Leao, Başakşehir'e karşı 22, Sporting önünde de 32 dakika sahada kaldı.

Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

Oynadığı süre boyunca sol kanada ve takıma hareketlilik kazandıran Portekizli futbolcuya ilk 11 yolu gözüktü.

Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

Teknik direktör Okan Buruk, Kocaeli maçında oyuncuyu as kadroya almayı hedefliyor.

Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı

Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Barış Alper'i konumlandıracak teknik heyet, kanatlarda değişime gidecek.

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