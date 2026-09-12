Kocaelispor maçında ilk 11'de olacak mı? Okan Buruk'tan Leao kararı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde alınan mağlubiyetin ardından moral depolamak istiyor. Sarı-kırmızılılarda Portekizli yıldızın mücadelede ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu olmuştu. Okan Buruk kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında deplasmanda Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.