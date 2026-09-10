Spor yazarları Sporting Lizbon-Galatasaray maçını değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Sporting ile karşı karşıya geldi. Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, rakibine 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Galatasaray, sezon başından bu yana çıktığı resmi maçlardaki ilk yenilgisini yaşadı. Karşılaşmanın ardından Fotomaç Gazetesi yazarları, Sporting Lizbon-Galatasaray mücadelesini dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS Spor haberleri)